Документальный фильм от Netflix помог разоблачить серию мошенничеств в 2 странах: детали

В Сингапуре гражданку Великобритании обвинили в мошенничестве. Это стало возможным после того, как она "засветилась" в фильме от Netflix.

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Об этом пишет ВВС.

В документальном фильме от Netflix рассказывается о женщине — Дионне Мари Ханне, которая обманула своего сына и оставила его в долгах, чтобы финансировать свой образ жизни. Среди тех, кто просмотрел ленту, нашлись мужчины, у которых главная героиня выманила деньги.

Так, трое мужчин из Франции и Сингапура заявили, что она забрала их деньги, пообещав, что вернет, когда получит наследство, поскольку является родственницей королевской семьи Брунея. Она рассказывала, что она смертельно больна.

Также ранее женщина использовала этот прием против лондонского кондитера Грэма Горнигольда. Она связалась с ним в 2020 году, заявив, что является его давно потерянной матерью. Позже тест ДНК доказал, что госпожа Ханна действительно была матерью Горнигольда.

Ханну обвинили в 5 пунктах мошенничества. Она предстала перед окружным судом через видеосвязь, потому что находилась в больнице.

Пока неизвестно, сколько денег потеряли вероятные жертвы женщины, но полиция Сингапура заявила, что предварительные расследования показывают, что она причастна по меньшей мере к пяти случаям мошенничества с убытками на сумму более 200 000 сингапурских долларов (149 000 долларов).

Если ее признают виновной, ей грозит до 20 лет заключения и штраф.

Фильм "Con Mum", который вышел на Netflix 25 марта, рассказывает о воссоединении Горниголда с Ханной в Великобритании. Она представила себя как богатая внебрачная дочь султана Брунея, сначала она осыпала мужа и его возлюбленную подарками, а дальше оставила ему неоплаченные счета на довольно круглые суммы и исчезла.

В фильме говорится о том, что Ханна ранее была осуждена в Великобритании за кражи в магазинах и мошенничество.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Великобритании создали ИИ-бабушку, которая раз говаривает с мошенниками разговорами о тесте для пирожков и другой выпечке.