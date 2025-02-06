Умельцы придумали ИИ-"бабушку", которая забалтывает телефонных мошенников разговорами о булочках

Задача бота — просто тратить время людей, которые занимаются мошенничеством. "78-летняя" Дейзи доводит злоумышленников до истерики на том конце провода.

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В Великобритании изобрели "бабушку с искусственным интеллектом". Она мешает телефонным мошенникам обманывать людей, отвлекая их разговорами. Об этом пишет The Guardian.

Система работает круглосуточно без вмешательства человека. Сначала она превращает голос преступника в текст, а затем генерирует ответ через специальную речевую модель с голосом и образом бабушки.

Дейзи — бот искусственного интеллекта, созданный компьютерщиками для борьбы с мошенничеством. Ее задача — просто тратить время людей, которые пытаются ее обмануть. "78-летняя" Дейзи заставляет вздыхать и кричать мошенников на другом конце провода.

"Вы знаете, в мои времена у нас не было всех этих технологий. Все было намного проще. А ты, дорогой? Я бы не хотела никого беспокоить. Я просто стараюсь немного поболтать", — говорит бабушка.

Когда какой-то из мошенников пытается взять под контроль ее компьютер, Дейзи предупредила его, что обычно использует его только для вязания и рецептов булочек.

"Я вижу много вариантов, дорогой. Он говорит о таких вещах, как "назад", "вперед", "перезагрузить" и, о, что это? Сохранить как. Как найти домашнюю страницу?" — спрашивает она.

В течение нескольких недель Дейзи тратила до 40 минут времени каждого мошенника, хотя иначе они могли бы обманывать реальных людей. Некоторые из мошенников в конце концов догадались, что общаются с ботом с искусственным интеллектом, но в будущих версиях для Дейзи планируют использовать много разных типов акцента и характера.

Многие мошенники работают в колл-центрах, и если кому-то не удастся получить информацию от жертвы, их данные будут переданы другой, согласно выводам проекта.

Напомним, что в Ирландии ИИ собрал сотни людей на парад, который никто не планировал проводить. Люди в течение получаса смотрели на пустую дорогу, по которой должны были пройтись маршем участники. Власти предупреждали, что мероприятие фейковое, но информация о параде уже разлетелась в соцсетях.

Также сообщалось, что ранее была объявлена победительница первого в мире конкурса "Мисс ИИ". Корону получила бионическая красавица в хиджабе.