Умільці вигадали ШІ-"бабусю", яка забалакує телефонних шахраїв розмовами про булочки

Завдання боту — просто витрачати час людей, які займаються шахрайством. "78-річна" Дейзі доводить зловмисників до істерики на тому кінці дроту.

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У Великій Британії винайшли "бабусею зі штучним інтелектом". Вона заважає телефонним шахраям обдурювати людей, відволікаючи їх розмовами. Про це пише The Guardian.

Система працює цілодобово без втручання людини. Спершу вона перетворює голос злочинця на текст, а потім генерує відповідь через спеціальну мовну модель з голосом і образом бабусі.

Дейзі — бот штучного інтелекту, створений комп’ютерниками для боротьби з шахрайством. Її завдання — просто витрачати час людей, які намагаються її обдурити. "78-річна" Дейзі змушує зітхати та кричати шахраїв на іншому кінці дроту.

"Ви знаєте, у мої часи у нас не було всіх цих технологій. Все було набагато простіше. А ти, любий? Я б не хотіла нікого турбувати. Я просто намагаюся трохи побалакати", — говорить бабуся.

Коли якийсь із шахраїв намагається взяти під контроль її комп’ютер, Дейзі попередила його, що зазвичай використовує його лише для в’язання та рецептів булочок.

"Я бачу багато варіантів, любий. Він говорить про такі речі, як "назад", "вперед", "перезавантажити" і, о, що це? Зберегти як. Як знайти домашню сторінку?" — питає вона.

Протягом кількох тижнів Дейзі витрачала до 40 хвилин часу кожного шахрая, хоча інакше вони могли б обманювати реальних людей. Деякі з шахраїв зрештою здогадалися, що спілкуються з ботом зі штучним інтелектом, але в майбутніх версіях для Дейзі планують використовувати багато різних типів акценту та характеру.

Багато шахраїв працюють в кол-центрах, і якщо комусь не вдасться отримати інформацію від жертви, їхні дані будуть передані іншій, згідно з висновками проекту.

Нагадаємо, що в Ірландії ШІ зібрав сотні людей на парад, який ніхто не планував проводити. Люди протягом пів години дивилися на порожню дорогу, по якій мали пройтися маршем учасники. Влада попереджала, що захід фейковий, але інформація про парад вже розлетілася в соцмережах.

Також повідомлялося, що раніше було оголошено переможницю першого в світі конкурсу "Міс ШІ". Корону здобула біонічна красуня в хіджабі.