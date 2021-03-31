Могучий и ужасный. Ученые обнаружили новый вид хищного динозавра

Главной особенностью Llukalkan aliocranianus был хорошо развитый слух, который отличал его от родственников абелизавридов.

Новый вид динозавров, недавно обнаруженный в Патагонии, Аргентина, получил за свои смертоносные охотничьи способности имя на местном языке мапуче, означающее "тот, кто вызывает страх", пишет Science Focus.

С его острыми зубами, длинными когтями и мощной челюстью, Llukalkan aliocranianus был столь же грозен, как и другие виды в его семействе абелизавридов. Он быстро передвигался на своих сильных задних лапах и обладал острым обонянием.

Его короткий череп имел грубые кости, поэтому при жизни у него, вероятно, были шишки и гребни на черепе, как у игуан или аризонских ядозубов. Но что отличало его от других, так это замечательный слух.

[ + – ] Место обнаружения Llukalkan aliocranianus. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Палеонтологи в Аргентине обнаружили ископаемые останки Llukalkan в месте, называемом формацией Баджо-де-ла-Карпа, всего в 700 м от останков близкородственного вида Viavenator exxoni.

"Это особенно важное открытие, потому что оно предполагает, что разнообразие и численность абелизавридов были значительными не только в Патагонии, но и в более локальных районах", — говорит ведущий автор исследования доктор Федерико Джанечини, палеонтолог из Национального университета Сан-Луиса, Аргентина.

Образец Llukalkan превосходно сохранился, включая неразрушенный череп. В нем исследователи обнаружили наполненную воздухом пазуху в среднем ухе, которой нет у других абелизавридов.

[ + – ] Череп Llukalkan aliocranianus. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

"Это означает, что Llukalkan, скорее всего, имел лучший слух, чем его родственники. Это открытие подразумевает иную слуховую адаптацию, чем у других абелизавридов, и, вероятно, более острый слух", — говорит соавтор исследования доктор Ариэль Мендес из Instituto Patagónico de Geología y Paleontología.

Llukalkan жил всего за несколько миллионов лет до того, как вымерли динозавры.

"Эти динозавры все еще пробовали новые эволюционные пути и быстро развивались прямо перед тем, как полностью вымереть", — заключил Мендес.