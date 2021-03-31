Могутній і жахливий. Вчені знайшли новий вид хижого динозавра

Головною особливістю Llukalkan aliocranianus був добре розвинений слух, який відрізняв його від родичів абелізаврідів.

Новий вид динозаврів, нещодавно знайдений в Патагонії, Аргентина, отримав за свої смертоносні мисливські здібності ім'я місцевою мовою мапуче, що означає "той, хто викликає страх", пише Science Focus.

З його гострими зубами, довгими кігтями і потужною щелепою, Llukalkan aliocranianus був настільки ж грізний, як й інші види в його сімействі абелізаврідів. Він швидко пересувався на своїх сильних задніх лапах і мав гострий нюх.

Його короткий череп мав грубі кістки, тому за життя у нього, ймовірно, були шишки і гребені на черепі, як в ігуан або арізонських ядозубів. Але що відрізняло його від інших, так це чудовий слух.

[ + – ] Місце знахідки Llukalkan aliocranianus. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Палеонтологи в Аргентині знайшли викопні останки Llukalkan у місці, назване формацією Баджо-де-ла-Карпа, всього в 700 м від решток близькоспорідненого виду Viavenator exxoni.

"Це особливо важливе відкриття, тому що воно передбачає, що різноманітність і чисельність абелізаврідів були значними не тільки в Патагонії, але і в більш локальних районах", — говорить провідний автор дослідження доктор Федеріко Джанечіні, палеонтолог із Національного університету Сан-Луїса, Аргентина.

Зразок Llukalkan чудово зберігся, враховуючи незруйнованим череп. У ньому дослідники знайшли наповнену повітрям пазуху в середньому вусі, якої немає у інших абелізаврідів.

[ + – ] Череп Llukalkan aliocranianus. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

"Це означає, що Llukalkan, швидше за все, мав кращий слух, ніж його родичі. Це відкриття має на увазі іншу слухову адаптацію, ніж в інших абелізаврідів, і, ймовірно, більш гострий слух", — говорить співавтор дослідження доктор Аріель Мендес з Instituto Patagónico de Geología y Paleontología.

Llukalkan жив всього за кілька мільйонів років до того, як вимерли динозаври.

"Ці динозаври все ще пробували нові еволюційні шляхи та швидко розвивалися прямо перед тим, як повністю вимерти", — уклав Мендес.