Ученые считают, что "хоббиты" являются родственниками современных людей

Исследователи разобрались в происхождении двух древних видов людей, живших примерно 50-60 тыс. лет назад.

Ученые считают, что так называемые "хоббиты" могут быть одним из видов денисовцев – близких родственников современных людей. Об этом сообщает LiveScience.

За последние 20 лет исследователи обнаружили множество новых ветвей генеалогического древа человека на островах Юго-Восточной Азии, включая Бруней, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур и Восточный Тимор. В число этих предков входит вымерший вид Homo floresiensis, широко известный как "хоббит" из-за своего миниатюрного тела, а также еще более маленький Homo luzonensis. Оба вида жили примерно 50-60 тыс. лет назад, а это означает, что они могли обитать по соседству с современными людьми.

Недавно же ученые обнаружили признаки того, что вымершие группы людей не только пересекались во времени, но и скрещивались друг с другом в Юго-Восточной Азии. Например, ископаемая ДНК показало, что предки современных папуасов и выходцев из Южной Азии скрещивались с южной ветвью денисовцев, которые были близкими родственниками неандертальцев.

Но несмотря на то, что современные жители этих регионов имеют высокий уровень денисовской ДНК, окаменелостей денисовцев в этом регионе не обнаружено. Единственные следы этой загадочной группы были найдены в Сибири и Тибете.

Исследователи предполагают, что либо "хоббит" H. floresiensis, либо его еще меньший родственник H. luzonensis, или оба вида могут быть южными денисовцами.

В своей работе ученые проанализировали более 400 современных геномов людей со всего мира, в том числе более 200 геномов с островов Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи.

Результаты подтвердила, что у людей из Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и Австралии содержится от 3-6% ДНК от денисовцев. Также выводы не показали признаков скрещивания между современными людьми и более старыми линиями, такими как Homo erectus.

Одна из возможностей состоит в том, что H. floresiensis и H. luzonensis могут отличаться от современных людей с точки зрения анатомии, но один или оба вида могут приходиться Homo Sapiens более близкими родственниками, чем считалось.

В этом сценарии одна из древних линий или обе могут быть представителями южных денисовцев, и в этом случае они скрещивались бы с предками современных людей приморской Юго-Восточной Азии.

"Это потенциально объясняет наличие денисовской родословной, обнаруженной у современных людей в этих регионах", – говорит генетик из Университета Аделаиды в Австралии, автор исследования Жоао Тейшейра.