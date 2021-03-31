Вчені вважають, що "гобіти" є родичами сучасних людей

Дослідники розібралися у походженні двох стародавніх видів людей, що жили приблизно 50-60 тис. років тому.

Вчені вважають, що так звані "гобіти" можуть бути одним з видів денисівців — близьких родичів сучасних людей. Про це повідомляє LiveScience.

За останні 20 років дослідники виявили безліч нових гілок генеалогічного древа людини на островах Південно-Східної Азії, включаючи Бруней, Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Сінгапур та Східний Тимор. У число цих предків входить вимерлий вид Homo floresiensis, широко відомий як "гобіт" через своє мініатюрне тіло, а також ще менший Homo luzonensis. Обидва види жили приблизно 50-60 тис. років тому, а це означає, що вони могли жити по сусідству з сучасними людьми.

Нещодавно вчені виявили ознаки того, що вимерлі групи людей не тільки перетиналися у часі, а й схрещувалися один з одним у Південно-Східній Азії. Наприклад, викопна ДНК показала, що предки сучасних папуасів і вихідців з Південної Азії схрещувалися з південної гілкою денисівців, які були близькими родичами неандертальців.

Але незважаючи на те, що сучасні жителі цих регіонів мають високий рівень денисівської ДНК, скам'янілостей денисівців у цьому регіоні не виявлено. Єдині сліди цієї загадкової групи знайшли в Сибіру і Тибеті.

Дослідники припускають, що або "гобіт" H. floresiensis, або його ще менший родич H. luzonensis, або обидва види можуть бути південними денисівцями.

У своїй роботі вчені проаналізували понад 400 сучасних геномів людей з усього світу, зокрема понад 200 геномів з островів Південно-Східної Азії та Нової Гвінеї.

Результати підтвердили, що у людей з Південно-Східної Азії, Нової Гвінеї та Австралії міститься від 3-6% ДНК від денисівців. Також висновки не показали ознак схрещування між сучасними людьми і старшими лініями, такими як Homo erectus.

Одна з можливостей полягає у тому, що H. floresiensis і H. luzonensis можуть відрізнятися від сучасних людей з точки зору анатомії, але один або обидва види можуть бути Homo Sapiens ближчими родичами, ніж вважалося.

У цьому сценарії одна з древніх ліній або обидві можуть бути представниками південних денисівців, і у цьому випадку вони схрещувалися б з предками сучасних людей приморської Південно-Східної Азії.

"Це потенційно пояснює наявність денисівського родоводу, виявленого у сучасних людей у цих регіонах", — говорить генетик з Університету Аделаїди в Австралії, автор дослідження Жоао Тейшейра.