На дне Черного моря ледниковый период еще не закончился, – ученые

Исследователи обнаружили, что глубоководные участки моря только начинают реагировать на изменения климата, произошедшие 12 тыс. лет назад.

Ученые обнаружили, что некоторые из самых глубоких частей Черного моря все еще реагируют на изменение климата, вызванные последним ледниковым периодом, который закончился почти 12 тыс. лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Анализ залежей газовых гидратов – в данном случае метана, захваченного молекулами воды в твердом веществе, похожем на лед показал нечто странное. Он выявил запаздывающий отклик на изменение климата в северо-западной части Черного моря, известной как канал Дунай.

Вместе с измерениями температуры и другими данными, керны залежей газовых гидратов показывают, что уровни свободного метана под морским дном еще не адаптировались к более теплым условиям, которые преобладают на поверхности в течение последних тысяч лет.

"Это показывает, что газогидратная система в глубоководном канале Дунай все еще реагирует на климатические изменения, начавшиеся в конце последнего ледникового максимума", – говорят исследователи.

Основное место в выводах занимают попытки ученых определись основание зоны стабильности газовых гидратов (GHSZ) – самой низкой точки, в которой газовые гидраты образуются естественным образом из-за температуры, давления и ряда других факторов. Выше и ниже этой зоны вы получите "свободный" газообразный метан, не захваченный гидратами.

Проведя бурение морского дна, исследователи пришли к выводу, что зона стабильности газовых гидратов адаптировалась к более теплым условиям, о чем свидетельствует ее подъем на более высокий уровень моря. Но свободный газ и метан все еще акклиматизируются.

"С нашей точки зрения, граница устойчивости газовых гидратов уже приблизилась к более теплым условиями в геологической среде, но свободный газ метан, который всегда находится в нижней границе, еще не смог подняться", – говорит геофизик из Центра океанографических исследований им. Гельмгольца Михаэль Ридель.

Команда считает, что такая ситуация сложилась из-за разной проницаемости отложений, измерения показывают, что в одних местах метан смог подняться, а в других нет.

"Таким образом, мы обнаружили очень динамичную ситуацию в этом регионе, которая похоже, связана с развитием Черного моря со времени последнего ледникового периода", – отмечает Ридель.

Около 20 тыс. лет назад уровень воды в Черном море был примерно на 100 метров ниже, что означало меньшее давление на морское дно. Вода также была значительно холоднее. Что касается свободного метана, то эти условия пока не изменились.

Как и любое исследование последствий изменения климата, это исследование поможет в будущем моделировании климата. Например, в настоящее время под Арктикой имеет огромный запас залежей газовых гидратов, и важно знать, как они могут отреагировать на повышение температуры в предстоящие годы.