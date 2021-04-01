На дні Чорного моря льодовиковий період ще не закінчився, — учені

Дослідники виявили, що глибоководні ділянки моря тільки починають реагувати на зміни клімату, що відбулися 12 тис. років тому.

Учені виявили, що деякі з найглибших частин Чорного моря все ще реагують на зміну клімату, викликані останнім льодовиковим періодом, який закінчився майже 12 тис. років тому. Про це повідомляє Science Alert.

Аналіз покладів газових гідратів — у цьому випадку метану, захопленого молекулами води у твердій речовині, схожій на лід, показав щось дивне. Він виявив запізнілий відгук на зміну клімату в північно-західній частині Чорного моря, відомої як канал Дунай.

Разом з вимірами температури та іншими даними, керни покладів газових гідратів показують, що рівні вільного метану під морським дном ще не адаптувалися до тепліших умов, які переважають на поверхні протягом останніх тисяч років.

"Це показує, що газогідратна система в глибоководному каналі Дунаю все ще реагує на кліматичні зміни, що почалися в кінці останнього льодовикового максимуму", — говорять дослідники.

Основне місце у висновках займають спроби вчених визначити підставу зони стабільності газових гідратів (GHSZ) — найнижчої точки, у якій газові гідрати утворюються природним шляхом через температуру, тиск і ряд інших чинників. Вище і нижче цієї зони ви отримаєте "вільний" газоподібний метан, що не захоплений гідратами.

Провівши буріння морського дна, дослідники дійшли висновку, що зона стабільності газових гідратів адаптувалася до тепліших умов, про що свідчить її підйом на більш високий рівень моря. Але вільний газ і метан усе ще акліматизуються.

"З нашої точки зору, межа стійкості газових гідратів вже наблизилася до тепліших умов у геологічному середовищі, але вільний газ метан, який завжди перебуває в нижній межі, ще не зміг піднятися", — говорить геофізик з Центру океанографічних досліджень ім. Гельмгольца Міхаель Рідель.

Команда вважає, що така ситуація склалася через різну проникність відкладень, вимірювання показують, що в одних місцях метан зміг піднятися, а в інших немає.

"Таким чином ми виявили дуже динамічну ситуацію в цьому регіоні, яка, схоже, пов'язана з розвитком Чорного моря з часом останнього льодовикового періоду", — зазначає Рідель.

Близько 20 тис. років тому рівень води в Чорному морі був приблизно на 100 метрів нижче, що означало менший тиск на морське дно. Вода також була значно холоднішою. Що стосується вільного метану, то ці умови поки не змінилися.

Як і будь-яке дослідження наслідків зміни клімату, це дослідження допоможе в майбутньому моделюванні клімату. Наприклад, наразі під Арктикою має величезний запас покладів газових гідратів, і важливо знати, як вони можуть відреагувати на підвищення температури в майбутні роки.