Ледяной монстр. Над Тихим океаном родилось самое холодное грозовое облако в истории

Уровень температуры облака вышел за рамки того, что могут измерить современные спутниковые датчики.

Сильное грозовое облако, образовавшееся над Тихим океаном в 2018 году, достигло самых низких температур из когда-либо зафиксированных. Об этом сообщает Space.com.

Самая верхняя часть облака достигла рекордных минус 111 градусов по Цельсию, став самым холодным штормовым облаком в истории. По словам ученых, грозы, тропические циклоны и круговые штормы низкого давления, могут достигать очень больших высот – до 18 км над землей, где воздух намного холоднее.

Но зафиксированная температура облака находилась на совершенно новом уровне температур. Согласно заявлению, верхняя часть грозового облака была примерно на 30 градусов холоднее, чем типичные грозовые облака. Чудовищный шторм был обнаружен примерно в 400 км к югу от Науру в юго-западной части Тихого океана 29 декабря 2018 года. Температура облаков была измерена инфракрасным датчиком американского спутника NOAA-20, вращающегося на орбите Земли.

Штормы обычно принимают форму наковальни, когда достигают вершины тропосферы, самого нижнего слоя атмосферы планеты. Но если у шторма много энергии, он может добраться до следующего слоя – стратосферы. Такое явление может выталкивать грозовые облака на очень большую высоту с низкими температурами.

Ведущий автор исследования из Оксфордского университета Саймон Прауд говорит, что облака охлаждаются примерно на 7 градусов каждый километр своего подъема в стратосфере.

Фото: National Centre for Earth Observation

"Но этот шторм достиг беспрецедентной температуры, которая выходит за рамки того, что могут измерить современные спутниковые датчики. Мы обнаружили, что эти действительно низкие температуры, похоже, становятся более распространенными", – говорит Прауд.

Он добавил, что за последние три года ученые зафиксировали такое же количество экстремально низких температур в облаках, как за прошедшие 13 лет.

"Это важно, поскольку грозы с более холодными облаками имеют тенденцию быть более экстремальными и более опасными для людей из-за града, молний и ветра", – отмечает эксперт.

Ученые считают, что этот конкретный шторм был вызван сочетанием очень теплой воды в регионе и ветра, движущегося на восток. Однако непонятно, почему более низкие температуры в грозовых облаках становятся все более распространенными.

"Теперь нам нужно понять, связано это с изменением климата или же с "идеальным штормом", вызывающим экстремальные грозы в последние несколько лет", – подытожил Прауд.