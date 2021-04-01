Крижаний монстр. Над Тихим океаном народилася найхолодніша грозова хмара в історії

Рівень температури хмари вийшов за межі того, що можуть виміряти сучасні супутникові датчики.

Сильна грозова хмара, що утворилася над Тихим океаном у 2018 році, досягла найнижчих температур з будь-коли зафіксованих. Про це повідомляє Space.com.

Верхня частина хмари досягла рекордних мінус 111 градусів за Цельсієм, ставши найхолоднішою штормовою хмарою в історії. За словами вчених, грози, тропічні циклони і кругові шторми низького тиску, можуть досягати дуже великих висот — до 18 км над землею, де повітря набагато холодніше.

Але зафіксована температура хмари перебувала на абсолютно новому рівні температур. Згідно із заявою, верхня частина грозової хмари була приблизно на 30 градусів холоднішою, ніж типові грозові хмари. Жахливий шторм виявили приблизно за 400 км на південь від Науру у південно-західній частині Тихого океану 29 грудня 2018 року. Температуру хмар виміряли інфрачервоним датчиком американського супутника NOAA-20, що обертається на орбіті Землі.

Шторми зазвичай приймають форму ковадла, коли досягають вершини тропосфери, найнижчого шару атмосфери планети. Але якщо у шторму багато енергії, він може дістатися до наступного шару — стратосфери. Таке явище може виштовхувати грозові хмари на дуже велику висоту з низькими температурами.

Провідний автор дослідження з Оксфордського університету Саймон Прауд каже, що хмари охолоджуються приблизно на 7 градусів кожен кілометр свого підйому у стратосфері.

Фото: облако

"Але цей шторм досяг безпрецедентної температури, яка виходить за межі того, що можуть виміряти сучасні супутникові датчики. Ми виявили, що ці справді низькі температури, схоже, стають поширенішими", — говорить Прауд.

Він додав, що за останні три роки вчені зафіксували таку саму кількість екстремально низьких температур у хмарах, як за минулі 13 років.

"Це важливо, оскільки грози з холоднішими хмарами мають тенденцію бути екстремальнішими і небезпечнішими для людей через град, блискавки та вітер", — зазначає експерт.

Вчені вважають, що цей конкретний шторм викликало поєднання дуже теплої води у регіоні та вітру, що рухається на схід. Однак незрозуміло, чому нижчі температури у грозових хмарах стають все поширенішими.

"Тепер нам потрібно зрозуміти, пов'язано це зі зміною клімату або ж з "ідеальним штормом", що викликає екстремальні грози в останні кілька років", — підсумував Прауд.