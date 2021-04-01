Ученые обнаружили в космосе призрачную "медузу" (видео)

Эксперты зафиксировали сверхнизкие радиочастоты, излучаемые странным объектом в форме медузы, который находится в далеком скоплении галактик.

Скопления галактик — крупнейшие структуры во Вселенной, связанные между собой гравитацией. Они могут содержать тысячи галактик, огромные океаны горячего газа, невидимые острова темной материи и иногда, светящийся элементы замысловатых форм, например, в виде медуз, пишет Science Alert.

В скоплении галактик Abell 2877, расположенном в южной части неба примерно в 300 млн световых лет от Земли, астрономы обнаружили одну такую медузу.

Видимая только в узкой полосе радиосвета, космическая медуза имеет ширину более 1 миллиона световых лет, внутри нее находится сверхзаряженная плазма, а в роли щупалец выступает горячий газ.

По словам авторов новой статьи, опубликованной в Astrophysical Journal, медузообразный вид этой структуры является одновременно "призрачным" и "таинственным". Однако, что еще помимо формы медузы, удивило экспертов, так это то, как быстро структура исчезает из поля зрения.

"Эта радиомедуза установила своего рода мировой рекорд. В то время как на одних частотах свет от нее очень яркий, на частоте 200 МГц излучение почти полностью исчезает. Никакая другая подобная внегалактическая структура, наблюдаемая ранее, не исчезала так быстро. Именно поэтому медузу прозвали призраком", — рассказал ведущий автор исследования Торранс Ходжсон из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Перте, Австралия.

Вселенная наполнена разными энергетическими структурами, которые видны только в радиоволнах, например, таинственными Х-образными галактиками, движущимися в космосе, или же двойными сгустками в центре Млечного Пути. Однако в такой узкой полосе радиочастотного спектра никогда не наблюдалось такой большой структуры.

По мнению исследователей, эта космическая медуза на самом деле является странной птицей, известной как радиофеникс.

Подобно мифической птице, которая погибла в огне и снова воскресла из пепла, радиофеникс — это космическая структура, рожденная в результате взрыва высокой энергии (например, вспышки черной дыры), которая исчезает в течение миллионов лет по мере расширения структуры и потери энергии ее электронов, а затем, наконец, получает новую энергию от другого космического катаклизма (например, столкновения двух галактик).

Чтобы создать радиофеникса, это космическое событие должно быть достаточно мощным, дабы посылать ударные волны через спящее облако электронов, заставляя его сжиматься, а электроны снова искриться энергией.

По словам авторов исследования, это может привести к тому, что такая структура, как скопление медуз, будет ярко светиться в определенных радиоволнах, но быстро тускнеть в других.

"Наша рабочая теория состоит в том, что около 2 млрд лет назад горстка сверхмассивных черных дыр из множества галактик извергала мощные струи плазмы. Со временем энергия почти полностью исчезла, но плазма столкнулась с системой мягких ударных волн, что ненадолго повторно ее зажгло", — отметил Ходжсон.

С помощью компьютерного моделирования, исследователи показали, что данное объяснение является правдоподобной историей происхождения этой большой космической медузы, однако несколько важных вопросов таких, как: "Откуда взялись мягкие ударные волны?", остаются без ответа.

Команда надеется поближе взглянуть на медузу в будущем, после завершения строительства Square Kilometre Array — сети из сотен антенн радиотелескопа, которую планируется построить в австралийской глубинке.