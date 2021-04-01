Странности седьмой планеты. Уран выглядит крайне необычно в рентгеновском излучении (фото)

Астрономы увидели, как планета источает рентгеновские лучи, часть из которых генерирует самостоятельно.

Астрономы из NASA обнаружили рентгеновские лучи Урана, часть которых может быть отражением излучения Солнца, а часть похоже, принадлежит самой планете. Об этом сообщает Space.com.

В новом исследовании были проанализированы данные, собранные рентгеновской обсерваторией "Чандра" в 2002 и 2017 годах.

Многие объекты Солнечной системы излучают рентгеновские лучи – от Венеры и Сатурна до спутников Юпитера, пишут авторы исследования. Фактически, в списке из всех планет Солнечной системы отсутствовали только малоизученные Уран и Нептун.

Команда астрономов решила исправить эту ситуацию, ожидая от Урана некоторых странностей. Дело в том, что положение планеты достаточно беспорядочное: она лежит на боку, а ось ее магнитного поля накренилась. Перекошенные оси могут вызывать особенно сложные полярные сияния, которые будут излучать рентгеновские лучи.

Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Поэтому ученые решили снова обратиться к скудным Урана, выбрав три отрезка времени – один с августа 2002 года и два с ноября 2017 года. Наблюдения 2002 и 2017 годов были сделать с помощью разных инструментов на телескопе. В данных за 2017 год ученые пока не могут определить, какие рентгеновские лучи исходят от самой планеты и какие откуда-то еще.

По словам ученых, оба фрагмента данных показывают наличие рентгеновского излучения от планеты, объем которого больше, чем можно ожидать от простого рассеивания солнечного излучения.

Исследователи не исключают возможности, что часть увиденного ими рентгеновского излучения действительно может исходить от Урана. Например, кольца Сатурна производят рентгеновское свечение при попадании заряженных частиц от Солнца, и два наборе колец Урана могут делать то же самое. Или же рентгеновские лучи могут исходить от полярных сияний на Уране, как это происходит на Юпитере. Хотя ученые пока не знают, что могло бы вызвать сами полярные сияния.

Будущие наблюдения с помощью телескопа "Чандра" помогут ученым узнать, что именно происходит на Уране.