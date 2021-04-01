Дивацтва сьомої планети. Уран виглядає вкрай незвично у рентгенівському випромінюванні (фото)

Астрономи побачили, як планета випромінює рентгенівські промені, частину з яких генерує самостійно.

Астрономи з NASA виявили рентгенівські промені Урану, частина яких може бути відображенням випромінювання Сонця, а частина схоже, належить самій планеті. Про це повідомляє Space.com.

У новому дослідженні проаналізували дані, зібрані рентгенівською обсерваторією "Чандра" у 2002 та 2017 роках.

Багато об'єктів Сонячної системи випромінюють рентгенівські промені — від Венери і Сатурна до супутників Юпітера, пишуть автори дослідження. Фактично, у списку з усіх планет Сонячної системи були відсутні тільки маловивчені Уран і Нептун.

Команда астрономів вирішила виправити цю ситуацію, чекаючи від Урана деяких дивацтв. Справа у тому, що положення планети досить безладне: вона лежить на боці, а вісь її магнітного поля похилилась. Перекошені осі можуть викликати особливо складні полярні сяйва, які випромінюватимуть рентгенівські промені.

Фото: Уран

Тому вчені вирішили знову звернутися до мізерного Урану, вибравши три відрізка часу — один із серпня 2002 року і два з листопада 2017 року. Спостереження 2002 і 2017 років зробили за допомогою різних інструментів на телескопі. У даних за 2017 рік вчені поки не можуть визначити, які рентгенівські промені виходять від самої планети і які звідкись ще.

За словами вчених, обидва фрагмента даних показують наявність рентгенівського випромінювання від планети, обсяг якого більший, ніж можна очікувати від простого розсіювання сонячного випромінювання.

Дослідники не виключають можливості, що частина побаченого ними рентгенівського випромінювання справді може виходити від Урану. Наприклад, кільця Сатурна виробляють рентгенівське свічення при попаданні заряджених частинок від Сонця, і два набори кілець Урану можуть робити те саме. Або ж рентгенівські промені можуть виходити від полярних сяйв на Урані, як це відбувається на Юпітері. Хоча вчені поки не знають, що могло б викликати самі полярні сяйва.

Майбутні спостереження за допомогою телескопа "Чандра" допоможуть вченим дізнатися, що саме відбувається на Урані.