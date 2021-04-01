Доисторические коллекционеры. В Калахари найден тайник с камнями, собранными 105 тыс. лет назад

Более 20 камней были правильной формы и преднамеренно принесены на место проведения ритуалов.

В каменном убежище, в южноафриканской пустыне Калахари, найдены доказательства новаторского поведения первых людей, живших 105 тыс. лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Убежище первых людей находится на холме Га-Мохана, которые до сих пор считается духовным местом среди жителей близлежащих поселений. Некоторые члены общины используют это место для молитв и ритуалов.

Новые археологические находки показывают, что это место считалось священным еще 105 тыс. лет назад. Исследование также ставит под сомнения доминирующее мнение о том, что регион Калахари является второстепенным в вопросе происхождения людей.

[ + – ] Один из 22 кристаллов кальцита. Фото: Wilkins et al., Nature, 2021

"Мы знаем, что Homo sapiens впервые появился в Африке. Доказательства сложного поведения, которое характеризует наш вид, в основном были обнаружены на прибрежных территориях Южной Африки. Это подтверждало идею о том, что наше происхождение связано с прибрежными ресурсами", – пишут ученые в статье.

Теперь же эта теория требует доработки.

"Мы нашли 22 белых кристалла кальцита правильной формы, принесенных в это место 105 тыс. лет назад", – отмечают авторы исследования.

Дальнейший анализ показал, что кристаллы не случайно попали в древнее убежище в результате естественных процессов, а представляют собой небольшой тайник с преднамеренно собранными объектами.

Ранее ученые уже находили подобные кристаллы по всей планете, в том числе в Африке. Все они были связаны с древними верованиями и ритуалами. Первые люди, жившие на прибрежных территориях, начали собирать ракушки примерно в то же время.

Также на месте древнего ритуального места были найдены фрагменты скорлупы страусиных яиц. Такая скорлупа могла служить отличным резервуаром для хранения воды, подобные чаши использовались на юге Африки в плейстоцене и голоцене.

[ + – ] Пример сосуда из страусиной скорлупы. Фото: Wilkins et al., Nature, 2021

Остатки скорлупы на холме Га-Мохана имеют все признаки того, что они были собраны людьми, вместе с такими артефактами, как кости животных с отметинами от разделывания.

Ученые считают, что серия сделанных находок говорит о том, что первые люди в Калахари применяли не менее новаторские подходы, чем жители побережья.