Доісторичні колекціонери. У Калахарі знайдено схованку з камінням, зібраним 105 тис. років тому

Більше 20 каменів були правильної форми і навмисно принесені на місце проведення ритуалів.

У кам'яному укритті у південноафриканській пустелі Калахарі, знайдені докази новаторської поведінки перших людей, що жили 105 тис. років тому. Про це повідомляє Science Alert.

Притулок перших людей знаходиться на пагорбі Га-Мохан, який досі вважається духовним місцем серед мешканців прилеглих поселень. Деякі члени громади використовують це місце для молитов і ритуалів.

Нові археологічні знахідки показують, що це місце вважалося священним ще 105 тис. років тому. Дослідження також ставить під сумніви домінуючу думка про те, що регіон Калахарі є другорядним у питанні походження людей.

[ + – ] Один з 22 кристалів кальциту. Фото: камни из Калахари

"Ми знаємо, що Homo sapiens вперше з'явився в Африці. Докази складної поведінки, яке характеризує наш вид, переважно були виявлені на прибережних територіях Південної Африки. Це підтверджувало ідею про те, що наше походження пов'язане з прибережними ресурсами", — пишуть вчені у статті.

Тепер ця теорія потребує доопрацювання.

"Ми знайшли 22 білих кристала кальциту правильної форми, принесених в це місце 105 тис. років тому", — зазначають автори дослідження.

Подальший аналіз показав, що кристали не випадково потрапили до стародавнього сховища у результаті природних процесів, а являють собою невелику схованку з навмисно зібраними об'єктами.

Раніше вчені вже знаходили подібні кристали по всій планеті, зокрема в Африці. Всі вони були пов'язані з давніми віруваннями і ритуалами. Перші люди, що жили на прибережних територіях, почали збирати мушлі приблизно у той самий час.

Також на місці стародавнього ритуального місця знайшли фрагменти шкаралупи страусиних яєць. Така шкаралупа могла служити відмінним резервуаром для зберігання води, подібні чаші використовувалися на півдні Африки у плейстоцені та голоцені.

[ + – ] Приклад посудини зі страусиної шкаралупи. Фото: камни из Калахари

Залишки шкаралупи на пагорбі Га-Мохан мають всі ознаки того, що їх зібрали люди, разом з такими артефактами, як кістки тварин з мітками від оброблення.

Вчені вважають, що серія зроблених знахідок говорить про те, що перші люди в Калахарі застосовували не менш новаторські підходи, ніж жителі узбережжя.