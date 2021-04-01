ДНК живых организмов можно собирать из воздуха, - ученые

Раньше ДНК можно было обнаружить в воде и почве, но никак не в воздухе, однако в своем новом исследовании экспертам удалось покорить и эту стихию.

В своем новом исследовании команда ученых из Лондонского университета королевы Марии изучала, можно ли собрать ДНК окружающей среды из образцов воздуха и использовать ее для идентификации видов животных, пишет Science Focus.

По их словам, это открытие может предоставить новые методы для судебно-медицинских экспертов, антропологов и даже помочь в понимании передачи воздушно-капельных заболеваний, таких как COVID-19.

Всем известно, что живые существа выделяют ДНК, которую можно обнаружить в воде и почве, однако до сих пор большинство подобных исследований были сосредоточены в основном на сборе ДНК окружающей среды из воды, но никак не из воздуха.

Тем не менее новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, показало, что отбор проб может успешно обнаружить в воздухе как ДНК голого землекопа, так и ДНК человека.

Сначала они взяли образцы воздуха из туннелей, где находились голые землекопы, а затем использовали существующие методы для проверки последовательности ДНК в отобранном воздухе.

[ + – ] Голый землекоп. Фото: Smithsonian's National Zoo/flickr

Используя этот подход, исследовательская группа показала, что взятие образцов ДНК из воздуха может успешно обнаруживать ДНК голых землекопов в их жилищах. Более того они также выявили в пробах воздуха ДНК человека, что говорит о потенциальном использовании этого метода отбора проб для судебно-медицинской экспертизы.

В своем новом исследовании ученые представили первые опубликованные доказательства того, что ДНК окружающей среды животных можно собирать из воздуха. Это, в свою очередь, открывает дополнительные возможности для исследования сообществ животных в труднодоступных средах, таких как пещеры и норы.

"То, что начиналось как попытка увидеть, можно ли использовать этот подход для экологической оценки, теперь стало гораздо шире, с потенциальными применениями в криминалистике, антропологии и даже медицине. Так, к примеру, этот метод может помочь нам лучше понять передачу воздушно-капельных заболеваний, таких как COVID-19", — сказала ведущий автор исследования доктор Элизабет Клэр.

Как заявили эксперты, исследовательская группа работает с разными партнерами, в том числе с компанией NatureMetrics, чтобы увидеть, как эту технику можно применить другими способами.

"На данный момент рекомендации по социальному дистанцированию основаны на физике и оценках того, как далеко могут перемещаться вирусные частицы, но с помощью этой техники мы могли бы фактически взять образцы воздуха и собрать реальные доказательства в поддержку таких рекомендаций", — заключила Клэр.