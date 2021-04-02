Спасительный летний зной. Солнечный свет убивает коронавирус в 8 раз быстрее, чем считалось

Команда ученых экспериментальным путем доказала, что ультрафиолетовое излучение эффективно уничтожает SARS-CoV-2.

Команда ученых призывает к дальнейшим исследованиям того, как солнечный свет инактивирует SARS-CoV-2. Об этом сообщает Science Alert.

Инженер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз и его коллеги заметили, что вирус инактивируется в экспериментах в 8 раз быстрее, чем предсказывала последняя теоретическая модель.

"Теория говорит, что инактивация начинается, когда UVB (ультрафиолетовые лучи группы В с длиной 280-320 нанометров) воздействует на РНК вируса, повреждая его", – говорит Луццатто-Фегиз.

Ультрафиолетовый свет или ультрафиолетовая часть спектра легко поглощается определенными основаниями нуклеиновых кислот в ДНК и РНК, что заставляет их связываться таким образом, который трудно исправить.

Но не весь УФ-свет одинаков. Более длинные ультрафиолетовые волны, называемые UVA, не обладают достаточной энергией, чтобы быстро деактивировать вирус. Именно волны среднего диапазона UVB в солнечном свете могут убивать микробы, но также подвергают риску наши собственные клетки.

Коротковолновое ультрафиолетовое излучение UVC было эффективно против вирусов, таких как SARS-CoV-2, даже если вирусы находились в жидкостях человека.

Но этот тип ультрафиолета составляет менее 10% от всего излучения, его большую часть останавливает озоновый слой Земли.

"Коротковолновой ультрафиолет (120-280 нм) или UVC отлично подходит для больниц. Но в других средах, например, на кухнях или в метро, UVC будет взаимодействовать с твердыми частицами и производить вредный озон", – отмечает соавтор и токсиколог из Университета штата Орегон Джули Макмерри.

Ранее в рамках экспериментального исследования было проверено влияние ультрафиолетового света на SARS-CoV-2 в искусственной слюне. Ученые выяснили, что вирус инактивировался при воздействии искусственного солнечного света в течение 10-20 минут.

"Естественный солнечный свет может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов", – заключили ученые.

Коронавирус был в три раза более чувствительным к ультрафиолетовому излучению солнечного света, чем грипп А. Около 90% частиц SARS-CoV-2 инактивируются всего за 30 минут воздействия полуденного солнечного света летом.

Для сравнения, при зимнем освещении вирусные частицы могут оставаться нетронутыми в течение нескольких дней.

Исследователи считают, что молекулы РНК вируса подвергаются фотохимическому повреждению непосредственно световыми лучами. Такой эффект сильнее при более коротких длинах волн света, таких как UVC и UVB.

"Наблюдаемая инактивация в искусственной слюне более чем в 8 раз быстрее, чем показывали теории. И ученые пока не знают, почему", – подчеркивает Луццатто-Фейгиз.

В это же время, длинные ультрафиолетовые волны (UVA), вместо прямого воздействия на РНК, взаимодействует с молекулами таким образом, что ускоряет инактивацию вируса.

Нечто подобное наблюдается при очистке сточных вод, где UVA реагирует с другими веществами, создавая молекулы, которые повреждают вирусы.