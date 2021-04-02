Рятівна літня спека. Сонячне світло вбиває коронавірус у 8 разів швидше, ніж вважалося

Команда вчених експериментальним шляхом довела, що ультрафіолетове випромінювання ефективно знищує SARS-CoV-2.

Команда вчених закликає до майбутніх досліджень того, як сонячне світло інактивує SARS-CoV-2. Про це повідомляє Science Alert.

Інженер з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі Паоло Луццатто-Фегіз і його колеги помітили, що вірус інактивується в експериментах у 8 разів швидше, ніж передбачала остання теоретична модель.

"Теорія говорить, що інактивація починається, коли UVB (ультрафіолетові промені групи В з довжиною 280-320 нанометрів) впливає на РНК вірусу, пошкоджуючи його", — говорить Луццатто-Фегіз.

Ультрафіолетове світло або ультрафіолетова частина спектру легко поглинається певними основами нуклеїнових кислот у ДНК і РНК, що змушує їх зв'язуватися таким чином, який важко виправити.

Але не все УФ-світло однакове. Довші ультрафіолетові хвилі, звані UVA, не володіють достатньою енергією, щоб швидко деактивувати вірус. Саме хвилі середнього діапазону UVB у сонячному світлі можуть вбивати мікроби, але також ставлять під загрозу наші власні клітини.

Короткохвильове ультрафіолетове випромінювання UVC було ефективним проти вірусів, таких як SARS-CoV-2, навіть якщо віруси перебували в рідинах людини.

Але цей тип ультрафіолету становить менше 10% від усього випромінювання, його більшу частину зупиняє озоновий шар Землі.

"Короткохвильовий ультрафіолет (120-280 нм) або UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах, наприклад, на кухнях або в метро, UVC взаємодіятиме з твердими частинками і виробляти шкідливий озон", — зазначає співавтор і токсиколог з Університету штату Орегон Джулі Макмеррі.

Раніше у межах експериментального дослідження було перевірено вплив ультрафіолетового світла на SARS-CoV-2 у штучній слині. Вчені з'ясували, що вірус інактивувався при впливі штучного сонячного світла протягом 10-20 хвилин.

"Природне сонячне світло може бути ефективним дезінфікуючим засобом для забруднених непористих матеріалів", — уклали вчені.

Коронавірус був утричі чутливішим до ультрафіолетового випромінювання сонячного світла, ніж грип А. Близько 90% частинок SARS-CoV-2 інактивуються всього за 30 хвилин впливу полуденного сонячного світла влітку.

Для порівняння, при зимовому освітленні вірусні частинки можуть залишатися недоторканими протягом декількох днів.

Дослідники вважають, що молекули РНК вірусу піддаються фотохімічному пошкодженню безпосередньо світловими променями. Такий ефект сильніший при коротших довжинах хвиль світла, таких як UVC і UVB.

"Спостерігається інактивація у штучній слині більше ніж у 8 разів швидше, як показували теорії. І вчені поки не знають, чому", — підкреслює Луццатто-Фейгіз.

Водночас, довгі ультрафіолетові хвилі (UVA), замість прямого впливу на РНК, взаємодіть з молекулами таким чином, що прискорює інактивацію вірусу.

Щось подібне спостерігається при очищенні стічних вод, де UVA реагує з іншими речовинами, створюючи молекули, які пошкоджують віруси.