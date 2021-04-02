Неуловимый Король пиратов. Историки впервые за 300 лет нашли след легендарного буканьера

В 17 веке Генри Эвери захватил самую крупную добычу в истории пиратства и бесследно исчез с награбленным.

Найденная горстка старых монет в Новой Англии может оказаться ключом к истории самого успешного пирата в мире. Об этом сообщает Jerusalem post.

По словам историка-любителя Джима Бейли, он разыскивает пирата 17-го века по имени Генри Эвери, который также был известен как Архипират и Долговязый Бен. Эвери снискал славу, охотясь на корабли в Красном море.

В то время Красное море было главной горячей точкой пиратства, так как оно изобиловало богатыми кораблями, часто из Индии, направлявшимися для паломничества в Мекку.

Но среди всех пиратов, грабивших на ближневосточном водном пути, ни один не добился такого успеха, как Эвери. На борту своего 46-пушечного военного корабля Fancy красный пиратский флаг развивался во время множества набегов и разграбленных миссий.

Со временем репутация Эвери достигла таких высот среди пиратов, что его начали называть "Королем пиратов".

Его самое крупное ограбление произошло 7 сентября 1695 года, когда команда Эвери захватила самый большой куш в истории пиратства: торговое судно Ганг-и-Савай, принадлежащее индийскому императору Великому Моголу Аурангзебу.

Точная стоимость украденного неизвестна, по этому поводу до сих пор ведутся споры. Империя Великих Моголов оценила ущерб примерно в 300 000 фунтов стерлингов, а страховые выплаты составили 600 000 фунтов стерлингов, что сейчас эквивалентно 400 млн долларов. В любом случае, даже по самым низким оценкам, "улов" был астрономическим. Историк Ян Рогозинский говорит, что даже по его заниженным оценкам, "только два или три раза в истории преступники брали более ценную добычу".

Последствия этого набега привели к тому, что Империя Великих Моголов прервала все торговые связи с Англией, а последняя организовала масштабную охоту на пиратов.

Несмотря на все усилия, Эвери удалось скрыться со всей добычей. Разделив добычу со своей командой на Багамах, пират отплыл на Британские острова в 1696 году, а после бесследно исчез со страниц истории.

Но древние монеты, возможно, наконец указали на путь Короля пиратов спустя более 300 лет. Историки предполагают, что Эвери мог отправиться в американские колонии.

По словам Бейли, арабские монеты, обнаруженные по всей Новой Англии, датируются 17 веком. А поскольку американские колонисты в то время редко путешествовали на Ближний Восток, чтобы заработать на жизнь торговлей, маловероятно, что монеты принадлежали местным жителям.

С 2014 году в Новой Англии было обнаружено еще 15 арабских монет, а также в Северной Каролине. Данные свидетельствуют о том, что по крайней мере часть команды Эвери осела в колониях после того, как разделилась в Карибском бассейне.

Историк предполагает, что Эвери по сути спрятался на виду, приплыв в оживленный торговый центр Ньюпорт, штат Род-Айленд, выдав себя за работорговца.

Данная теория подтверждается историческими записями, которые говорят о том, что корабль Seaflower, который принадлежал части команды Эвери, прибыл с рабами в Ньюпорт. Историк говорит, что судно прибыло в всего через три недели после того, как пират покинул Багамы, заглянув по дороге в Ирландию.

Также Бейли нашел документ о получении земли Эвери, который выдал пирату шериф в Род-Айленде.

Несмотря на то, что Бейли является историком-любителем, другие археологи и члены научного сообщества считают находку многообещающей.