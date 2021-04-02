Невловимий Король піратів. Історики вперше за 300 років знайшли слід легендарного буканьєра

У 17 столітті Генрі Евері захопив найбільшу здобич в історії піратства і безслідно зник з награбованим.

Знайдена жменька старих монет у Новій Англії може виявитися ключем до історії найуспішнішого пірата в світі. Про це повідомляє Jerusalem post.

За словами історика-любителя Джима Бейлі, він розшукує пірата 17-го століття на ім'я Генрі Евері, який також був відомий як Архіпірат і Довгов'язий Бен. Евері здобув славу, полюючи на кораблі у Червоному морі.

Тоді Червоне море було головною гарячою точкою піратства, оскільки воно буяло багатими кораблями, часто з Індії, які прямували для паломництва в Мекку.

Але серед усіх піратів, що грабували на близькосхідному водному шляху, жоден з них не домігся такого успіху, як Евері. На борту свого 46-гарматного військового корабля Fancy червоний піратський прапор розвивався під час безлічі набігів і розграбованих місій.

Згодом репутація Евері досягла таких висот серед піратів, що його почали називати "Королем піратів".

Його найбільше пограбування сталося 7 вересня 1695, коли команда Евері захопила найбільший куш в історії піратства: торгове судно Ганг-і-Савай, що належить індійському імператору Великих Моголів Аурангзебу.

Точна вартість вкраденого невідома, щодо цього досі ведуться суперечки. Імперія Великих Моголів оцінила збиток приблизно у 300 000 фунтів стерлінгів, а страхові виплати склали 600 000 фунтів стерлінгів, що зараз еквівалентно 400 млн доларів. У будь-якому випадку, навіть за найнижчими оцінками, "улов" був астрономічним. Історик Ян Рогозінський каже, що навіть по його зниженням оцінками, "тільки два або три рази в історії злочинці брали більш цінну здобич".

Наслідки цього набігу привели до того, що Імперія Великих Моголів перервала всі торговельні зв'язки з Англією, а остання організувала масштабне полювання на піратів.

Незважаючи на всі зусилля, Евері вдалося сховатися з усією здобиччю. Розділивши видобуток зі своєю командою на Багамах, пірат відплив на Британські острови у 1696 році, а після безслідно зник зі сторінок історії.

Але стародавні монети, можливо, нарешті вказали на шлях Короля піратів через понад 300 років. Історики припускають, що Евері міг відправитися в американські колонії.

За словами Бейлі, арабські монети, виявлені по всій Новій Англії, датуються 17 століттям. А оскільки американські колоністи в той час рідко подорожували на Близький Схід, щоб заробити на життя торгівлею, малоймовірно, що монети належали місцевим жителям.

З 2014 року у Новій Англії виявили ще 15 арабських монет, а також у Північній Кароліні. Дані свідчать про те, що принаймні частина команди Евері осіла в колоніях після того, як розділилася в Карибському басейні.

Історик припускає, що Евері по суті сховався на видноті, допливши у жвавий торговий центр Ньюпорт, штат Род-Айленд, видавши себе за работорговця.

Ця теорія підтверджується історичними записами, які говорять про те, що корабель Seaflower, який належав частині команди Евері, прибув з рабами в Ньюпорт. Історик каже, що судно прибуло всього через три тижні після того, як пірат покинув Багами, заглянувши дорогою до Ірландії.

Також Бейлі знайшов документ про отримання землі Евері, який видав пірату шериф в Род-Айленді.

Незважаючи на те, що Бейлі є істориком-аматором, інші археологи і члени наукової спільноти вважають знахідку багатообіцяючою.