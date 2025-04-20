У Британії під житловий будинок продають будівлю церкви з органом і власним кладовищем (фото)

У селі Еджкумб графства Корнуолл південно-західної Англії за 195 тис. фунтів стерлінгів, тобто приблизно 10,6 млн гривень, продається історична церква, яку можна переобладнати на житлове приміщення.

Related video

Про це інформує агентство нерухомості Lodge & Thomas.

Церква методистів, внесена до списку пам'яток архітектури II категорії, була побудована 1885 року і розташована на двох поверхах.

На першому поверсі розташовані кімната недільної школи, кухня, молитовна кімната і котельня, а на другому — головний вхід і місце для богослужінь.

На горищі розміщуються хори та орган. Також є кам'яна прибудова стайні, перероблена на туалет.

Позаду церкви розташований цвинтар.

У рекомендаціях щодо попереднього планування зміни призначення приміщення на житлове сказано, що перепрофілювання об'єкта з місця поклоніння в житловий будинок буде оптимальним життєздатним варіантом.

Водночас майбутнім власникам рекомендується підтримати принцип делікатної реставрації будівлі, ретельно продумати взаємозв'язок між цвинтарем і житловим будинком, а також забезпечення достатнього простору для особистого користування, не призводячи до розростання домашнього начиння на подвір'ї будівлі, що є пам'яткою архітектури.

Нагадаємо, у Південному Вельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з чудовими краєвидами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.