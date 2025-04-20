В Британии под жилой дом продают здание церкви с органом и собственным кладбищем (фото)

В деревушке Эджкумб графства Корнуолл юго-западной Англии за 195 тыс. фунтов стерлингов, то есть примерно 10,6 млн гривен, продается историческая церковь, которую можно переоборудовать в жилое помещение.

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Об этом информирует агентство недвижимости Lodge & Thomas.

Церковь методистов, внесенная в список памятников архитектуры II категории, была построена в 1885 году и расположена на двух этажах.

На первом этаже находятся комната воскресной школы, кухня, молитвенная комната и котельная, а на втором — главный вход и место для богослужений.

На чердаке размещаются хоры и орган. Также имеется каменная пристройка конюшни, переделанная в туалет.

Позади церкви находится кладбище.

В рекомендациях по предварительному планированию изменения назначения помещения на жилое сказано, что перепрофилирование объекта из места поклонения в жилой дом будет оптимальным жизнеспособным вариантом.

Одновременно будущим владельцам рекомендуется поддержать принцип деликатной реставрации здания, тщательно продумать взаимосвязь между кладбищем и жилым домом, а также обеспечение достаточного пространства для личного пользования, не приводя к разрастанию домашней утвари во дворе здания, являющегося памятником архитектуры.

Напомним, в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.