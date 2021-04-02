Марс снова затрясло. InSight зафиксировал на Красной планете два ощутимых землетрясения

По словам ученых, сейсмическая активность произошла в месте под название "Ямы цербера".

Марсотрясения магнитудой 3,3 и 3,1 балла были зафиксированы на Марсе в регионе под названием Cerberus Fossae ("Ямы цербера"), подтверждая еще раз, что место является сейсмически активным. Об этом сообщает SciTechDaily.

Посадочный модуль NASA InSight обнаружил два отчетливых и сильных землетрясения в том же месте, где и раньше фиксировались подобные явления. Новые землетрясения были магнитудой 3,3 и 3,1, а два предшествующих – 3,6 и 3,5 балла. На сегодняшний день InSight зарегистрировал более 500 землетрясений, но четыре последних были самыми четкими.

Изучение землетрясений – это один из способов, который позволяет команде InSight лучше изучить мантию и ядро Марса. На планете нет тектонических плит, как на Земле, но есть вулканически активные области, которые могут вызывать подземные толчки. Землетрясения 7 и 18 марта подтверждают предположение о том, что Cerberus Fossae является центром сейсмической активности.

"В ходе миссии мы наблюдали два разных типа толчков: один был больше похож на лунный, а другой – более "земной", – говорит Тайчи Кавамура из Французского института физики, который обрабатывает данные сейсмометра InSight.

На Земле волны землетрясений проходят через планету более прямо, тогда как волны лунных землетрясений очень рассеяны.

Новые землетрясения имеют кое-что общее с предыдущими сейсмическими событиями на Марсе, которые произошли один марсианский год назад. Все они произошли марсианским северным летом.

По словам ученых, это идеальное время для обнаружения землетрясений, потому что ветры становятся более спокойными. Дело в том, что сейсмометр InSight очень чувствителен, и даже несмотря на куполообразный экран, аппаратура подвержена помехам из-за ветра. В течение прошедшей зимы InSight не смог обнаружить ни одного землетрясения.

"Замечательно снова наблюдать за землетрясениями после длительного периода регистрации только шума ветра", – говорит сейсмолог из команды InSight Джон Клинтон.

Также ученые надеются улучшить способность аппарата улавливать землетрясения. Температура около посадочного модуля может колебаться от минус 100 градусов по Цельсию ночью до 0 градусов по Цельсию днем. Эти экстремальные колебания температуры могут вызывать расширение и сжатие кабеля, соединяющего сейсмометр с посадочным модулем. Такие колебания приводят к появлению хлопков и всплесков в данных.

Миссия начала попытки частично изолировать кабель от погодных условий. Команда с помощью совка на конце манипулятора InSight зачерпнула грунт и высыпала его на куполообразный ветрозащитный экран. После этого, марсианский песок осыпался на кабель. Закапывание сейсмического кабеля является одной из целей следующего этапа мисси, которую NASA продлило еще на два года, до декабря 2022 года.

Несмотря на ветра, сотрясающие сейсмометр, солнечные панели InSight по-прежнему покрыты пылью, также их мощность снижается по мере удаления Марса от Солнца. Ожидается, что уровень энергии поднимется с июля, когда планета снова начнет приближаться к Солнцу. До тех пор миссия будет последовательно отключать инструменты посадочного модуля, чтобы InSight мог время от времени переходить в спящий режим.

Аппарат будет периодически просыпаться, чтобы проверять работоспособность и связываться с Землей. Команда надеется оставить сейсмометр включенным еще на месяц или два, прежде чем его временно отключить.