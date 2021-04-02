Марс знову затрясло. InSight зафіксував на Червоній планеті два відчутних землетруси

За словами вчених, сейсмічна активність сталася в місці під назвою "Ями цербера".

Марсотрясіння магнітудою 3,3 і 3,1 бала зафіксували на Марсі в регіоні під назвою Cerberus Fossae ("Ями цербера"), підтвердивши ще раз, що місце є сейсмічно активним. Про це повідомляє SciTechDaily.

Посадковий модуль NASA InSight виявив два виразних і сильні землетруси у тому самому місці, де і раніше фіксувалися подібні явища. Нові землетруси були магнітудою 3,3 і 3,1, а два попередніх — 3,6 і 3,5 бала. На сьогодні InSight зареєстрував понад 500 землетрусів, але чотири останніх були найчіткішими.

Вивчення землетрусів — це один із способів, який дозволяє команді InSight краще вивчити мантію і ядро Марсу. На планеті немає тектонічних плит, як на Землі, але є вулканічно активні області, які можуть викликати підземні поштовхи. Землетруси 7 і 18 березня підтверджують припущення про те, що Cerberus Fossae є центром сейсмічної активності.

"Під час місії ми спостерігали два різних типи поштовхів: один був більше схожий на місячний, а інший — більш "земний", — каже Тайчі Кавамура з Французького інституту фізики, який обробляє дані сейсмометра InSight.

На Землі хвилі землетрусів проходять через планету пряміше, тоді як хвилі місячних землетрусів дуже розсіяні.

Нові землетруси мають дещо спільне з попередніми сейсмічними подіями на Марсі, які відбулися один марсіанський рік тому. Всі вони відбулися марсіанського північного літа.

За словами вчених, це ідеальний час для виявлення землетрусів, тому що вітри стають спокійнішими. Справа у тому, що сейсмометр InSight дуже чутливий, і навіть незважаючи на куполоподібний екран, апаратура схильна до перешкод через вітер. Протягом минулої зими InSight не зміг виявити жодного землетрусу.

"Чудово знову спостерігати за землетрусами після тривалого періоду реєстрації тільки шуму вітру", — говорить сейсмолог з команди InSight Джон Клінтон.

Також вчені сподіваються поліпшити здатність апарату вловлювати землетрусу. Температура близько посадкового модуля може коливатися від мінус 100 градусів за Цельсієм вночі до 0 градусів за Цельсієм вдень. Ці екстремальні коливання температури можуть викликати розширення і стиснення кабелю, що з'єднує сейсмометр з посадковим модулем. Такі коливання призводять до появи ударів і сплесків у даних.

Місія почала спроби частково ізолювати кабель від погодних умов. Команда з допомогою совка на кінці маніпулятора InSight зачерпнула грунт і висипала його на куполоподібний вітрозахисний екран. Після цього, марсіанський пісок обсипався на кабель. Закопування сейсмічного кабелю є однією з цілей наступного етапу місії, яку NASA продовжило ще на два роки, до грудня 2022 року.

Незважаючи на вітри, що струшують сейсмометр, сонячні панелі InSight як і раніше покриті пилом, також їх потужність знижується у міру віддалення Марсу від Сонця. Очікується, що рівень енергії підніметься з липня, коли планета знову почне наближатися до Сонця. Доти місія послідовно відключатиме інструменти посадкового модуля, щоб InSight міг час від часу переходити у режим сну.

Апарат періодично прокидатиметься, щоб перевіряти працездатність і зв'язуватися з Землею. Команда сподівається залишити сейсмометр увімкненим ще на місяць або два, перш ніж його тимчасово відключити.