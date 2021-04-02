В Антарктиде были обнаружены фрагменты метеорита возрастом 430 тысяч лет (фото)

Само небесное тело не достигло поверхности Земли. Подлетая к планете, оно превратилось в струю расплавленного и испаренного материала.

Согласно новому исследованию, которое задокументировало открытие 17 частиц, оставшихся после взрыва, метеорит, взорвавшийся над Антарктидой около 430 тыс лет назад, был невероятно разрушительным, пишет IFLS.

Обнаруженные на вершине горы Валнумфьеллет редкие фрагменты указывают на то, что метеорит должен был иметь диаметр не менее 100 м и столкнулась с Землей на большой скорости.

Однако особенность этого события заключается в том, что метеорит не был достаточно большим, чтобы оставить ударный кратер, но был довольно громоздким, чтобы достичь Земли, не сгорая в атмосфере.

Сообщая о своих выводах в журнале Science Advances, авторы исследования описывают столкновение как редкое событие промежуточного приземления, в котором струя расплавленного и испаренного метеоритного материала смогла достичь поверхности, причинив серьезные повреждения, но не имея необходимой плотности, не смогла образовать кратер.

Используя сканирующую электронную микроскопию, исследователи обнаружили, что фрагменты состоят в основном из железа и оливина с высоким содержанием никеля. Они соответствует составу некоторых метеоритов, подтверждая, что частицы были внеземного происхождения.

[ + – ] Частицы метеорита, собранные в горах Сер-Рондане, Антарктида. Фото: Scott Peterson / micro-meteorites.com

Кроме того, крошечные кусочки космической породы содержали еще и изотопы кислорода, характерные для антарктического льда, что позволяет предположить, что они получили их при столкновении с поверхностью, а не при сгорании в воздухе.

Это означает, что, когда метеорит взорвался, испарившийся материал был отправлен на Землю с очень высокой скоростью, где он конденсировался, смешиваясь с антарктическим ледяным щитом.

Более того, было обнаружено, что образовавшиеся в результате конденсации сферулы очень похожи по своему химическому составу на сферулы, оставшиеся от двух других приземлений, которые произошли над Антарктидой около 430 тыс лет назад.

Основываясь на этом наблюдении, исследователи предполагают, что все эти частицы были произведены одним и тем же взрывающимся астероидом, в результате удара которого возник шлейф обломков, охвативший огромную площадь.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что метеоритные взрывы такого размера потенциально могут вызвать взрывные эффекты, провоцирующие сильное избыточное давление на площади до 100 тыс км², а также производить достаточно теплового излучения, чтобы вызвать пожары на площади от 10 до 1000 км² в ширину.

"События этого приземления, происходящего над Антарктидой, не могут угрожать человеческой деятельности, но если бы оно произошло над густонаселенным районом, это привело бы к миллионам жертв и серьезным повреждениям на расстояниях до сотен километров", — подытожил один из авторов исследования Маттиас ван Гиннекен.