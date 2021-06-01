Ученые могут определять город, где находился человек, по бактериям на его обуви

Ученые утверждают, что набор микроорганизмов, собранный в каждом отдельно взятом городе, имеет свою уникальность и является его "отголоском".

Каждый город наполнен уникальным множеством микроорганизмов, и в каждом городе этот "отпечаток пальца" настолько отличается, что их ДНК на обуви человека может быть достаточно, чтобы определить место, где человек обитает. Об этом сообщает журнал Cell.

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Исследователи взяли тысяч образцов из систем общественного транспорта в более чем 60 городах по всему миру, взяв маски из общих точек соприкосновения, таких как турникеты и перила, в оживленных метро и автобусных станциях по всему миру. Затем генетический материал образцов был изучен, ученые создали глобальный атлас городской микробной экосистемы, которая, по их словам, является первым систематическим каталогом подобного рода.

Согласно результатам исследования, в мире нет двух крупных городов, в котором был бы выявлен один и тот же одинаковый набор микроорганизмов.

Всего в исследовании принимали участие более 60 организаций, в итоге были собраны образцы из 32 стран на шести континентах. Было идентифицировано 10 928 вирусов, 1 302 бактерии, 2 археи и 838 532 массива CRISPR (фрагментов вирусной ДНК), которые не совпадали ни с чем найденным ранее в справочных базах данных, против примерно 4 246 видами городских микроорганизмов, которые были идентифицированы ранее.

При этом 97% найденных образцов – устойчивый "основной" городской микробиом, который обнаруживается почти везде. Однако помимо этого ядра, в каждом городе ученые нашли различные географические различия микробных популяций, которые якобы позволяют примерно с 90%-й точностью предсказать, где живет человек.

"Микробиом содержит молекулярные отголоски того места, где он был собран", — говорит первый автор исследования Дэвид Данко, директор по биоинформатике MetaSUB.

Теперь ученые хотят выяснить, является ли микробная уникальность каждого города случайной случайностью или же географические различия имеют более глубокое значение.

Напомним, что в недавнем исследовании ученые предположили, что такие микробы, как бактерии, могут быть правителями космической жизни, и они намного более разумны, чем принято считать.

Ранее также сообщалось, что, согласно результатам геохимических исследований, микробы могут жить под поверхностью современного Марса.