Впервые за 3000 лет. В Австралии в дикой природе родились тасманийские дьяволы

Защитники природы говорят, что это большой успех в усилиях по возвращению сумчатых на материк.

Тасманийские дьяволы впервые за более чем 3000 лет родились в дикой природе на материковой части Австралии, сообщает сообщает Livescience

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Тасманийские дьяволы (Sarcophilus harrisii) — крупнейшие в мире плотоядные сумчатые животные, которые когда-то были обнаружены на материковой части Австралии. Но первые европейские поселенцы быстро уничтожили там тасманийских дьяволов. Поэтому животные теперь являются эндемиками острова Тасмания, который находится у южного побережья Австралии. Однако даже там этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения.

Чтобы спасти этот вид от исчезновения, природоохранная организация Aussie Ark в партнерстве с Re: wild и WildArk в 2011 году начала проект восстановления тасманийских дьяволов на материковой части Австралии.

В том же году они привезли 44 тасманийских дьявола в Австралию, где с тех пор под присмотром людей родилось более 390 детенышей.

В прошлом году ученые выпустили 26 тасманийских дьяволов на волю, в заповедник площадью 400 гектаров, что сделало их первыми дикими тасманийскими дьяволами в Австралии с тех пор, как они были истреблены.

По словам представителей Aussie Ark, сейчас у диких дьяволов родилось как минимум семь детенышей, а фактическое число, вероятно, будет ближе к 20.

"Мы приложили много усилий, чтобы вернуть тасманийских дьяволов в дикую природу материковой Австралии, в надежде, что они создадут устойчивую популяцию", — говорит Тим Фолкнер, президент Aussie Ark.

Тасманийские дьяволы размножаются так же, как кенгуру: потомство рождается преждевременно, а затем продолжает развиваться в сумке матери. Самки рожают от 20 до 30 крошечных детенышей уже через три недели беременности. Но выживают максимум четверо.

Тасманийские дьяволы — хищные животные, но предпочитают питаться падалью, оставленной другими хищниками. У них отличное обоняние, чтобы обнаружить останки животных, а также мощные челюсти, которые позволяют съедать даже кости. По словам представителей Aussie Ark, "мусорщики", такие как тасманийские дьяволы, важны, потому что они помогают поддерживать экосистемы в чистоте и предотвращают распространение болезней, которые развиваются в разлагающихся трупах.