Ученые нашли ответ, почему физические упражнения влияют на всех по-разному
Исследователи обнаружили вероятную причину неодинакового влияния физических нагрузок на организм разных людей.
Физические упражнения полезны для всех, но они не влияют на всех людей одинаково. Некоторые замечают повышение уровня выносливости, в то время как другие получают пользу от улучшения уровня сахара в крови. Теперь ученые думают, что они, возможно, обнаружили одну из причин, сообщает Sciencealert
В рамках нового исследования 654 человека, ведущих в основном малоподвижный образ жизни, прошли 20-недельную программу упражнений на выносливость. Во то же время ученые проанализировали уровни около 5000 различных белков в их крови.
Исследователи изучили сотни белков, соответствующих чьей-то "способности к тренировкам", или насколько хорошо они реагируют на физические упражнения. Результаты исследования могут помочь в составлении более индивидуальных и эффективных режимов тренировок, а также могут помочь в борьбе с болезнями.
"Хотя все в целом получают пользу от упражнений, различия в реакциях у двух разных людей, выполняющих один и тот же режим упражнений, на самом деле весьма поразительны", — говорит Роберт Герштен, руководитель отдела сердечно-сосудистой медицины в Медицинском центре Beth Israel Deaconess (BIDMC).
В общей сложности 147 белков связаны с кардиореспираторной подготовкой (это способность кровеносной и дыхательной систем поставлять кислород скелетным мышцам во время длительной физической активности), основным показателем которой является VO2max. Он измеряет, сколько кислорода ваше тело может использовать и передавать мышцам. Чем больше значение, тем лучше.
Ученые также смогли идентифицировать 102 белка, связанных с изменением VO2max после завершения программы упражнений. Затем эти белки были преобразованы в значение, которое предсказывает способность к тренировкам человека — насколько сильно изменится VO2max в результате упражнений.
Используя это значение, исследователи смогли выбрать добровольцев, у которых уровень VO2max не получил бы значительного повышения от упражнений на выносливость.
"Исходные уровни нескольких белков предсказывали, кто будет реагировать на протокол тренировок намного лучше", — говорит Герштен.
"Это жизненно важная информация о том, как человеческий организм реагирует на физические упражнения. Это первое исследование, в котором столь подробно рассматривается связь между белками и VO2max", — говорит Герштен.
Следующим этапом исследований будет проверка результатов на более широкой выборке людей с большим количеством данных с точки зрения как факторов, влияющих на VO2max, так и количества измеренных белков.
"Теперь у нас есть подробный список новых соединений в крови, которые дополнительно информируют нас о адаптации к физическим нагрузкам и позволяют прогнозировать индивидуальные реакции на определенный режим упражнений", — говорит Герштен.