Вчені знайшли відповідь, чому фізичні вправи впливають на всіх по-різному

Дослідники виявили імовірну причину неоднакового впливу фізичних навантажень на організм різних людей.

Фізичні вправи корисні для всіх, але вони не впливають на всіх людей однаково. Деякі помічають підвищення рівня витривалості, тоді як інші отримують користь від поліпшення рівня цукру в крові. Тепер вчені думають, що вони, можливо, виявили одну з причин, повідомляє Sciencealert

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У межах нового дослідження 654 осіб, які ведуть переважно малорухливий спосіб життя, пройшли 20-тижневу програму вправ на витривалість. Водночас вчені проаналізували рівні близько 5000 різних білків у їх крові.

Дослідники вивчили сотні білків, що відповідають чиїйсь "здатності до тренувань", або наскільки добре вони реагують на фізичні вправи. Результати дослідження можуть допомогти у складанні індивідуальніших та ефективніших режимів тренувань, а також можуть допомогти у боротьбі з хворобами.

"Хоча всі загалом отримують користь від вправ, відмінності у реакціях у двох різних людей, що виконують один і той самий режим вправ, насправді досить вражаючі", — говорить Роберт Герштен, керівник відділу серцево-судинної медицини у Медичному центрі Beth Israel Deaconess (BIDMC).

Загалом 147 білків пов'язані з кардіореспіраторною підготовкою (це здатність кровоносної і дихальної систем постачати кисень скелетних м'язів під час тривалої фізичної активності), основним показником якої є VO2max. Він вимірює, скільки кисню ваше тіло може використовувати і передавати м'язам. Чим більше значення, тим краще.

Вчені також змогли ідентифікувати 102 білка, пов'язаних зі зміною VO2max після завершення програми вправ. Потім ці білки були перетворені у значення, яке передбачає здатність до тренувань людини — наскільки сильно зміниться VO2max в результаті вправ.

Використовуючи це значення, дослідники змогли вибрати добровольців, у яких рівень VO2max не отримав би значного підвищення від вправ на витривалість.

"Вихідні рівні кількох білків передбачали, хто реагуватиме на протокол тренувань набагато краще", — говорить Герштен.

"Це життєво важлива інформація про те, як людський організм реагує на фізичні вправи. Це перше дослідження, в якому настільки детально розглядається зв'язок між білками і VO2max", — говорить Герштен.

Наступним етапом досліджень буде перевірка результатів на ширшій вибірці людей з великою кількістю даних з точки зору як факторів, що впливають на VO2max, так і кількості виміряних білків.

"Тепер у нас є докладний список нових сполук у крові, які додатково інформують нас про адаптацію до фізичних навантажень і дозволяють прогнозувати індивідуальні реакції на певний режим вправ", — говорить Герштен.