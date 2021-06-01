В Евросоюзе начали разрабатывать аналог украинского приложения "Дія" - FT

Планируется, что при помощи сервиса граждане ЕС смогут получать доступ к государственным и частным услугам в интернете, оплачивать счета и хранить документы.

В ближайшее время власти Европейского Союза собираются обнародовать подробные планы по созданию цифрового приложения-кошелька, по функционалу напоминающему украинскую "Дію". Прорабатывать идею такой платформы в ЕС начали после того, как государства-члены выступили с просьбой найти безопасный способ доступа граждан к государственным и частным услугам в интернете.

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Об этом рассказывает издание Financical Times.

Источники сообщили журналистам, что приложение будет надежно хранить платежные реквизиты с паролями и позволит гражданам из всех 27 стран-членов ЕС заходить на веб-сайты местных органов власти или оплачивать счета за коммунальные услуги.

Е-кошелек, доступ к которому можно получить, в том числе, с помощью сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза, также может выступать в качестве хранилища для официальных документов, таких, к примеру, как водительские права.

По словам источников, использование приложения не является обязательным, но граждане, которые зарегистрируются, получат дополнительные преимущества в виде сверхзащищенной цифровой экосистемы и большей гибкости, идеально подходящей для жизни после пандемии.

"Новый цифровой идентификатор даст каждому европейцу ключи от своего "цифрового двойника", — рассказывал ранее в этом году комиссар ЕС по цифровой политике Тьерри Бретон.

В целях защиты граждан, власти ЕС введут структурное разделение, не позволяющее компаниям, имеющим доступ к пользовательским данным, использовать их для коммерческой деятельности, такой как рекламирование новых продуктови услуг.

На текущий момент Брюссель обсуждает с государствами-членами аспекты технических стандартов для развертывания цифрового кошелька, который, как ожидается, будет введен в действие примерно через год.

Новые предложения являются частью переосмысления существующей электронной идентификации в ЕС, которая не получила широкого распространения: только 19 стран внедрили цифровые удостоверения личности, и не все из них совместимы друг с другом.

Власти ЕС надеются, что повышение цифровой грамотности и более широкое использование диджитал-инструментов во время пандемии будут способствовать развитию новой системы. Регулирующие органы также подчеркивают простоту доступа к государственным и частным услугам, если люди решат зарегистрироваться в приложении.

Так, человек, арендующий автомобиль, может использовать свой цифровой кошелек для удаленного доступа через приложение, которое подтвердит его личность и выдаст электронный ключ, чтобы он мог сразу же взять автомобиль, а не стоять в очереди в аэропорту.

"Цифровой кошелек будет простым, безопасным и защитит людей в сети. Люди также будут иметь право решать, сколько информации они предоставляют данному сервису, в отличие от Google и других техногигантов, не позволяющих юзерам регулировать количество собираемых данных", — рассказал журналистам человек, непосредственно знакомый с планами по внедрению е-кошелька.

Напомним, в середине мая в ходе форума "Diia Summit 2.0" были анонсированы новые функции в приложении "Дія", среди которых — регистрация ФОП, онлайн прописка, а также возможность смены водительского удостоверения.

Во время этого же мероприятия президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 августа этого года Украина может перейти в режим "paperless" и ни один из государственных органов в стране не сможет требовать от граждан бумажные документы и справки.