В Євросоюзі почали розробляти аналог українського додатку "Дія" — FT

Планується, що за допомогою сервісу громадяни ЄС зможуть отримувати доступ до державних і приватних послуг в інтернеті, оплачувати рахунки і зберігати документи.

Найближчим часом влада Європейського Союзу збираються оприлюднити докладні плани по створенню цифрового додатку-гаманця, який за функціоналом нагадує українську "Дію". Опрацьовувати ідею такої платформи в ЄС почали після того, як держави-члени виступили з проханням знайти безпечний спосіб доступу громадян до державних і приватних послуг в інтернеті.

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Про це розповідає видання Financical Times.

Джерела повідомили журналістам, що додаток буде надійно зберігати платіжні реквізити з паролями і дозволить громадянам з усіх 27 країн-членів ЄС заходити на веб-сайти місцевих органів влади або оплачувати рахунки за комунальні послуги.

Е-гаманець, доступ до якого можна отримати, зокрема, за допомогою сканування відбитків пальців або сітківки ока, також може виступати як сховище для офіційних документів, таких, наприклад, як водійські права.

За словами джерел, використання програми не є обов'язковим, але громадяни, які зареєструються, отримають додаткові переваги у вигляді надзахищених цифрових екосистеми і більшої гнучкості, що ідеально підходить для життя після пандемії.

"Новий цифровий ідентифікатор дасть кожному європейцеві ключі від свого "цифрового двійника", — розповідав раніше цього року комісар ЄС з цифрової політики Тьєррі Бретон.

З метою захисту громадян, влади ЄС введуть структурний поділ, що не дозволяє компаніям, що мають доступ до призначених для користувача даних, використовувати їх для комерційної діяльності, такої як рекламування нових продуктових послуг.

Зараз Брюссель обговорює з державами-членами аспекти технічних стандартів для розгортання цифрового гаманця, який, як очікується, буде введений в дію приблизно через рік.

Нові пропозиції є частиною переосмислення існуючої електронної ідентифікації в ЄС, яка не отримала широкого поширення: тільки 19 країн запровадили цифрові посвідчення особи, і не всі з них сумісні один з одним.

Влада ЄС сподівається, що підвищення цифрової грамотності і ширше використання Діджитал-інструментів під час пандемії сприятимуть розвитку нової системи. Регулюючі органи також підкреслюють простоту доступу до державних і приватних послуг, якщо люди вирішать зареєструватися в додатку.

Так, людина, що орендує автомобіль, може використовувати свій цифровий гаманець для віддаленого доступу через додаток, який підтвердить його особу і видасть електронний ключ, щоб він міг відразу ж взяти автомобіль, а не стояти в черзі в аеропорту.

"Цифровий гаманець буде простим, безпечним і захистить людей в мережі. Люди також матимуть право вирішувати, скільки інформації вони надають даному сервісу, на відміну від Google та інших техногігантів, що не дозволяють користувачам регулювати кількість зібраних даних", — розповів журналістам чоловік, безпосередньо знайомий з планами щодо впровадження е-гаманця.

Нагадаємо, в середині травня під час форуму "Diia Summit 2.0" були анонсовані нові функції в додатку "Дія", серед яких — реєстрація ФОП, онлайн прописка, а також можливість зміни водійського посвідчення.

Під час цього заходу президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 серпня цього року Україна може перейти в режим "paperless" і жоден з державних органів в країні не зможе вимагати від громадян паперові документи та довідки.