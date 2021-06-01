Маленький щенок из Шотландии помогает вынюхивать испорченное виски

Четырехлапого обучали работать, находясь на территории активно функционирующего винокуренного завода, среди громкого шума, персонала и механизмов.

В шотландском городке Герван 18-месячный щенок по имени Рокко помогает заместителю директору завода Grant’s Whisky Distillery Крису Вуффу выискивать испорченные алкогольные напитки, пишет Forbes.

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"Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее, чем у человека, и мы специально отобрали и обучили Рокко улавливать запах таких испорченных напитков, как виски. Механические способы определения несвежего питья широко распространены в винодельческой промышленности, но мы хотели сохранить традицию наших ремесленных навыков, используя естественное обоняние собаки", — рассказал Вуфф.

По словам тренера Стюарта Филлипса из B.W.Y Canine Training в Уэльсе, процесс обучения занял более 8 месяцев с использованием образцов бочек и других методов, и Рокко изучал разные приемы вместе с другим кокер-спаниелем, Браном.

Филлипс объяснил, что если Рокко опознает какие-либо бочки, то инструктор Рокко сразу же информирует персонал бондарни, который помещает бочки в другую сторону и не использует их в процессе приготовления виски.

"То, что именно Рокко и Бран были обучены вынюхивать, остается конфиденциальным, но любители виски могут быть уверены, что собаки помогают выявлять недостатки в деревянных бочках, гарантируя, что качество производимого виски остается на исключительно высоком уровне", — заявил Вуфф.

Обе собаки были обучены работать с элементами активно функционирующего винокуренного завода, включая громкие шумы, персонал и работающие механизмы, ходьбу по разным и сложным поверхностям пола. Также их обучили заниматься обыском и выполнять указания.

Использование собак для определения испорченных напитков в бочках было опробовано и раньше. В 2019 году TN Coopers, бондарная компания в Чили, взяла к себе несколько собак, чтобы выследить трихлоруксусную кислоту (ТСА), трет-Бутилакрилат (ТБА) и другие соединения, потенциально загрязняющие древесину в винных бочках.

"Основной принцип заключается в том, что собаки имеют гораздо более широкий обонятельный порог, чем люди, и, таким образом, могут обнаруживать даже самые маленькие концентрации специфических соединений только с помощью своего обоняния", — добавил менеджер по маркетингу TN Coopers Гильермо Кальдерон.

Несмотря на то, что собаки занимаются серьезной работой, они также, значительно поднимают настроение всем работникам одним своим присутствием.

"Настроение поднимается у всех и везде, где работает Рокко. Люди попросту не могут не улыбаться в его присутствии. Рокко рабочая собака, а не домашнее животное, поэтому мы следим за тем, чтобы его не беспокоили во время перерыва. Однако наблюдать за тем, как он повышает моральный дух всех сотрудников, очень приятно", — заключила Лианна Ноубл, руководитель команды Grant’s Whisky Distillery, отвечающая за уход за Рокко.