Маленьке щеня із Шотландії допомагає винюхувати зіпсоване віскі

Чотирилапого навчали працювати, перебуваючи на території активно функціональної гуральні, серед гучного шуму, персоналу та механізмів.

У шотландському містечку Герван 18-місячне цуценя на ім'я Рокко допомагає заступнику директора заводу Grant's Whisky Distillery Крісу Вуффу вишукувати зіпсовані алкогольні напої, пише Forbes.

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"Нюх такого собаки, як Рокко, у 40 разів сильніший, ніж у людини, і ми спеціально відібрали і навчили Рокко вловлювати запах таких зіпсованих напоїв, як віскі. Механічні способи визначення несвіжого пиття широко поширені у виноробній промисловості, але ми хотіли зберегти традицію наших ремісничих навичок, використовуючи природний нюх собаки", — розповів Вуфф.

За словами тренера Стюарта Філіпса з BWY Canine Training в Уельсі, процес навчання тривав більше 8 місяців із використанням зразків бочок та методів, і Рокко вивчав різні прийоми разом з іншим кокер-спанієлем, Браном.

Філліпс пояснив, що якщо Рокко пізнає будь-які бочки, то інструктор Рокко відразу ж інформує персонал бондарня, який поміщає бочки в іншу сторону і не використовує їх у процесі приготування віскі.

"Те, що саме Рокко і Бран були навчені винюхувати, залишається конфіденційним, але любителі віскі можуть бути впевнені, що собаки допомагають виявляти недоліки в дерев'яних бочках, гарантуючи, що якість виробленого віскі залишається на виключно високому рівні", — заявив Вуфф.

Обидва собаки були навчені працювати з елементами активно функціональної гуральні, враховуючи гучні шуми, персонал і механізми в дії, ходьбу по різних і складних поверхнях підлоги. Також їх навчили займатися обшуком і виконувати вказівки.

Використання собак для визначення зіпсованих напоїв у бочках було випробуване й раніше. У 2019 TN Coopers, бондарна компанія в Чилі, взяла до себе кілька собак, щоб вистежити трихлороцтову кислоту (ТСА), трет-Бутилакрилатом (ТБА) та інші сполуки, які потенційно забруднюють деревину у винних бочках.

"Основний принцип полягає в тому, що собаки мають набагато ширший нюховий поріг, ніж люди, і, так, можуть виявляти навіть найменші концентрації специфічних сполук тільки за допомогою свого нюху", — додав менеджер із маркетингу TN Coopers Гілʼєрмо Кальдерон.

Незважаючи на те, що собаки займаються серйозною роботою, вони також, значно піднімають настрій всім працівникам лише своєю присутністю.

"Настрій піднімається у всіх і всюди, де працює Рокко. Люди просто не можуть не посміхатися в його присутності. Рокко робочий собака, а не домашня тварина, тому ми стежимо за тим, щоб його не турбували під час перерви. Однак спостерігати за тим, як він підвищує моральний дух всіх співробітників, дуже приємно", — підсумувала Ліан Ноубл, керівниця команди Grant's Whisky Distillery, яка відповідає за догляд за Рокко.