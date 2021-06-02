Астрономы обнаружили двенадцать галактик с наименьшим количеством звезд

В этих галактиках в 1000 раз меньше звезд, чем в галактике Млечный Путь.

Астрономы, используя обзорный телескоп VLT Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили 27 галактик с низкой поверхностной яркостью, из которых 12 являются кандидатами в ультрадиффузные галактики, в большой группе галактик, называемой скопление Гидра I, сообщает Sci-news

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Обзорный телескоп VLT – это широкоугольный оптический телескоп длиной 2,6 м в обсерватории Параналь в Чили, а ультрадиффузные галактики — это объекты размером с Млечный Путь, но с меньшим количеством звезд в 100–1000 раз.

Обнаруженные галактики очень тусклые и в них отсутствует звездообразующий газ, что делает их похожими на пушистое космическое облако.

Их происхождение остается неясным, но астрономы предполагают, что они могли быть "неудавшимися" галактиками, утратившими запасы газа в начале своей жизни.

"Природа и происхождение ультрадиффузных галактик все еще обсуждаются учеными", — говорит доктор Энрикетта Йодис, астроном из ESO.

"Ультрадиффузные галактики могут быть "неудавшимися" галактиками, потерявшими газ в начале формирования. Если это так, они должны обладать массивным гало темной материи, чтобы выжить скоплениях галактик".

[ + – ] Ультрадиффузная галактика Hydra I-UDG 4 Фото: ESO

"Некоторые теоретические модели объясняют ультрадиффузные галактики как карликовые галактики, большой размер которых может быть вызван большим гало темной материи", — говорят ученые.

"В 2016 году астрономы предположили, что очень протяженные ультрадиффузные галактические системы могли образоваться в результате кинематического нагрева их звезд в результате внутренних процессов", — говорит Йодис.

"Скопление Гидры I расположенно на расстоянии 166 миллионов световых лет от нас, его вириальная масса составляет 2*10¹⁴ масс Солнца, а вириальный радиус — 5,2 миллиона световых лет", — говорят астрономы.

В ядре скопления преобладают две самые яркие галактики ранних типов, NGC 3309 и NGC 3311, заключенные в протяженное диффузное звездное гало.

При визуальном осмотре нового изображения, полученного из скопления Гидра I, ученые нашли 27 галактик с низкой поверхностной яркостью, 12 из которых являются кандидатами в ультрадиффузные галактики.

Ученые обнаружили, что большинство этих галактик имеют диапазон звездных масс от 10⁷ до 10⁸ масс Солнца, а также имеют стандартное или низкое содержание темной материи с массой гало менее 1010 масс Солнца.

"Эта первая выборка кандидатов в ультрадиффузные галактик в скоплении Гидра I представляет собой важный шаг в нашем проекте, который направлен на увеличение числа подтвержденных ультрадиффузных галактик", — говорят астрономы

Напоминаем, что астрономы обнаружили одну из самых странных галактик во Вселенной, а телескоп Хаббл сделал невероятно детальный снимок спиральной галактики. Также ученые нашли скрытые "мосты" между галактиками, получили фото старейшей спиральной галактики во Вселенной и раскрыли новые подробности образования Млечного Пути.