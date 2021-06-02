Астрономи виявили дванадцять галактик з найменшою кількістю зірок

У цих галактиках у 1000 разів менше зірок, ніж у галактиці Чумацький Шлях.

Астрономи, використовуючи оглядовий телескоп VLT Європейської південної обсерваторії (ESO), виявили 27 галактик з низькою поверхневою яскравістю, з яких 12 є кандидатами в ультрадифузні галактики, у великій групі галактик, названій скупченням Гідра I, повідомляє Sci-news

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Оглядовий телескоп VLT — це ширококутний оптичний телескоп завдовжки 2,6 м в обсерваторії Паранал у Чилі, а ультрадифузні галактики — це обʼєкти розміром з Чумацький Шлях, але з меншою кількістю зірок у 100-1000 разів.

Виявлені галактики дуже тьмяні і в них немає газу, що утворює зірки, що робить їх схожими на пухнасту космічну хмарку.

Їх походження залишається незрозумілим, але астрономи припускають, що вони могли бути "невдалими" галактиками, такими, що втратили запаси газу на початку свого життя.

"Природа і походження ультрадифузних галактик усе ще обговорюються вченими", — говорить доктор Енрікетта Йодіс, астроном з ESO.

"Ультрадифузні галактики можуть бути "невдалими" галактиками, які втратили газ на початку формування. Якщо це так, вони повинні володіти потужною темною матерією, щоб вижити в скупченнях галактик".

[ + – ] Ультрадифузна галактика Hydra I-UDG 4 Фото: ESO

"Деякі теоретичні моделі пояснюють ультрадифузні галактики як карликові галактики, великий розмір яких може бути викликаний великою темною матерією", — говорять учені.

"У 2016 році астрономи припустили, що дуже протяжні ультрадифузні галактичні системи могли утворитися в результаті кінематичного нагріву їх зірок у результаті внутрішніх процесів", — говорить Йодіс.

"Скупчення Гідри I розташоване на відстані 166 мільйонів світлових літ від нас, його маса становить 2 * 10¹⁴ мас Сонця, а радіус гала — 5,2 мільйонів світлових років", — кажуть астрономи.

У ядрі скупчення переважають дві найяскравіші галактики ранніх типів, NGC 3309 і NGC 3311, укладені в протяжне дифузне зоряне гало.

При візуальному огляді нового зображення, отриманого зі скупчення Гідра I, учені знайшли 27 галактик з низькою поверхневою яскравістю, 12 з яких є кандидатами в ультрадифузні галактики.

Учені виявили, що більшість цих галактик мають діапазон зоряних мас від 10⁷ до 10⁸ мас Сонця, а також мають стандартний або низький вміст темної матерії з масою гало меншою за 1010 мас Сонця.

"Ця перша вибірка кандидатів в ультрадифузні галактики в скупченні Гідра I являє собою важливий крок у нашому проекті, який спрямований на збільшення числа підтверджених ультрадифузних галактик", — кажуть астрономи

Нагадуємо, що астрономи виявили одну з найдивніших галактик у Всесвіті, а телескоп Хаббл зробив неймовірно детальний знімок спіральної галактики. Також учені знайшли приховані "мости" між галактиками, отримали фото найстаршої спіральної галактики у Всесвіті і розкрили нові подробиці утворення Чумацького Шляху.