Новые программы и гаджеты: что нам покажет Apple на конференции WWDC 2021

Обновленные операционные системы компьютеров, планшетов и iPhone, перевод iMessage в разряд соцсети и анонс хардверных продуктов.

Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) откроется 7 июня. Ожидается, что в ходе мероприятия будут анонсированы софтверные новинки iOS, iPad OS, macOS, watchOS и tvOS. Что касается гаджетов, то на WWDC их презентации случаются редко, но вполне возможно, что у Apple появятся новые устройства, которыми она захочет похвастаться. Давайте посмотрим, что компания нам приготовила.

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Операционная система iOS 15 для iPhone

Обычно в ходе WWDC компания представляет последнюю версию iOS для своего продукта номер один — iPhone, и этот год не должен быть исключением.

Издание Bloomberg сообщает, что производитель существенно обновит мобильное программное обеспечение, которое может включать новые способы обработки уведомлений пользователями, обновленный экран блокировки и дополнительные средства защиты конфиденциальности для флагманских устройств.

Пользователи iPhone могут получить возможность настроить параметры уведомлений в зависимости от того, что делают: работают, ведут авто, спят. Юзеры также смогут устанавливать автоматические ответы согласно своему статусу. Apple также, очевидно, обновит iMessage, чтобы в конечном итоге сервис смог работать в качестве социальной сети.

Не стоит ожидать, что новая ОС заработает тут же после анонса. Новое программное обеспечение для iPhone начнет работать с сентября, после того как пройдет публичное бета-тестирование летом.

[ + – ] iPhone получит ОС с обновлениями Фото: unsplash.com

Операционка для iPad

Операционная система для планшета Apple тоже получит изменения. Пользователям разрешат размещать виджеты в любом месте на главном экране, как это делается на iPhone.

Эксперты считают, что iPad OS 15 решит проблемы с производительностью iPad Pro M1. Текущее программное обеспечение этого планшета ограничивает все сторонние приложения до 5 ГБ ОЗУ каждое. И это несмотря на то, что новый iPad Pro имеет 16 ГБ оперативной памяти. Креаторы, использующие профессиональные мультимедийные приложения, тоже надеются, что Apple устранит данные ограничения.

macOS и все, все, все…

О macOS мало что известно. Но журналистам Bloomberg удалось узнать, что Apple планирует небольшое обновление этой ОС для ПК. В прошлом году Apple ясно дала понять, что хочет, чтобы iOS, iPad OS, tvOS, watchOS и macOS выглядели и функционировали идентично. Возможно, мы увидим больше функций macOS, которые реализуют эту цель.

Не было никаких серьезных утечек или слухов касательно новых версий watchOS и tvOS. Тем не менее, вполне возможно, что на WWDC 2021 им уделят достаточно внимания.

Ожидается, что Apple также представит новую функцию универсального доступа Assistive Touch с обновленным ПО для умных часов. Вероятно, у Apple Watch появятся еще несколько новых функций для контроля самочувствия.

Что касается tvOS 15, то, согласно неподтвержденным данным, она получит обновление дизайна, ведь интерфейс Apple TV оставляет желать лучшего, и это может, наконец, измениться. Также ожидается, что и магазин приложений tvOS похвастает более удобной "витриной". Кроме того, Apple может представить новый режим родительского контроля.

[ + – ] Возможно, нам покажут новый MacBook Pro Фото: thenewsprint.co

Новые гаджеты от Apple

В прошлом году в ходе конференции Apple анонсировала процессор M1, а в позапрошлом — Mac Pro и Pro Display XDR.

Ходят слухи, что на WWDC 2021 состоится презентация MacBook Pro и Mac mini. Эту информацию подтвердил и аналитик Джон Проссер, однако его прогнозы не всегда точны. Тем не менее, он заявляет, что новый Mac mini получит модернизированный процессор M1X от и переработанное внешнее шасси.

Издание Bloomberg сообщило, что ноутбук MacBook Pro может быть выпущен уже этим летом, что делает WWDC идеальным местом для его презентации. Согласно предварительным данным, новая модель получит процессор, более мощный, чем M1, экраны с диагоналями 14 и 16 дюймов, дистанционное зарядное устройство MagSafe и большое количество портов для подключения внешних дисков и устройств.

Мы также пока не наблюдали третьего поколения AirPods, поэтому не исключаем, что очередная версия беспроводных наушников будет продемонстрирована 7 июня.

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