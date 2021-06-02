Нові програми та гаджети: що нам покаже Apple на конференції WWDC 2021

Оновлені операційні системи комп'ютерів, планшетів та iPhone, переведення iMessage у розряд соцмережі й анонс хардверних продуктів.

Всесвітня конференція розробників Apple (WWDC) відкриється 7 червня. Очікується, що під час заходу будуть анонсовані софтверні новинки iOS, iPad OS, macOS, watchOS і tvOS. Що стосується гаджетів, то на WWDC їх презентації трапляються рідко, але цілком можливо, що в Apple з'являться нові пристрої, якими вона захоче похвалитися. Давайте подивимося, що компанія нам приготувала.

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Операційна система iOS 15 для iPhone

Зазвичай під час WWDC компанія представляє останню версію iOS для свого продукту номер один — iPhone, і цей рік не повинен бути винятком.

Видання Bloomberg повідомляє, що виробник істотно оновить мобільне програмне забезпечення, яке може враховувати нові способи обробки повідомлень користувачами, оновлений екран блокування і додаткові засоби захисту конфіденційності для флагманських пристроїв.

Користувачі iPhone можуть отримати можливість налаштувати параметри повідомлень залежно від того, що роблять: працюють, кермують, сплять. Користувачі також зможуть встановлювати автоматичні відповіді згідно зі своїм статусом. Apple також, очевидно, оновить iMessage, щоб зрештою сервіс зміг працювати як соціальна мережа.

Не варто очікувати, що нова ОС запрацює одразу ж після анонсу. Нове програмне забезпечення для iPhone почне працювати з вересня, після того як пройде публічне бета-тестування влітку.

[ + – ] iPhone отримає ОС з оновленнями Фото: unsplash.com

Операційка для iPad

Операційна система для планшета Apple теж отримає зміни. Користувачам дозволять розміщувати віджети в будь-якому місці на головному екрані, як це робиться на iPhone.

Експерти вважають, що iPad OS 15 вирішить проблеми з продуктивністю iPad Pro M1. Поточне програмне забезпечення цього планшета обмежує всі сторонні додатки до 5 ГБ ОЗУ кожен. І це незважаючи на те, що новий iPad Pro має 16 ГБ оперативної пам'яті. Креатори, які використовують професійні мультимедійні додатки, теж сподіваються, що Apple усуне ці обмеження.

MacOS і все, все, все...

Про macOS мало що відомо. Але журналістам Bloomberg вдалося дізнатися, що Apple планує невелике оновлення цієї ОС для ПК. У минулому році Apple чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб iOS, iPad OS, tvOS, watchOS і macOS виглядали й функціонували ідентично. Можливо, ми побачимо більше функцій macOS, які реалізують цю мету.

Не було ніяких серйозних витоків або чуток стосовно нових версій watchOS і tvOS. Проте, цілком можливо, що на WWDC 2021 їм приділять достатньо уваги.

Очікується, що Apple також представить нову функцію універсального доступу Assistive Touch з оновленим ПЗ для розумних годинників. Ймовірно, в Apple Watch з'являться ще кілька нових функцій для контролю самопочуття.

Що стосується tvOS 15, то, згідно з непідтвердженими даними, вона отримає оновлення дизайну, адже інтерфейс Apple TV залишає бажати кращого, і це може, нарешті, змінитися. Також очікується, що й магазин додатків tvOS похвалиться більш зручною "вітриною". Крім того, Apple може представити новий режим батьківського контролю.

[ + – ] Можливо, нам покажуть новий MacBook Pro Фото: thenewsprint.co

Нові гаджети від Apple

У минулому році під час конференції Apple анонсувала процесор M1, а в позаминулому — Mac Pro та Pro Display XDR.

Ходять чутки, що на WWDC 2021 відбудеться презентація MacBook Pro та Mac mini. Цю інформацію підтвердив й аналітик Джон Проссер, проте його прогнози не завжди точні. Проте, він заявляє, що новий Mac mini отримає модернізований процесор M1X і перероблене зовнішнє шасі.

Видання Bloomberg повідомило, що ноутбук MacBook Pro може бути випущений вже цього літа, що робить WWDC ідеальним місцем для його презентації. Згідно з попередніми даними, нова модель отримає процесор, більш потужний, ніж M1, екрани з діагоналями 14 і 16 дюймів, дистанційний зарядний пристрій MagSafe і велику кількість портів для підключення зовнішніх дисків і пристроїв.

Ми також поки не спостерігали третього покоління AirPods, тому не зперечуємо, що чергова версія бездротових навушників буде продемонстрована 7 червня.

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