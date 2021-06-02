Живая или мертвая: ученые рассказали, действительно ли латынь полностью исчезла

В анналах истории нет даты, отмечающей конец латыни как разговорного языка, и некоторые утверждают, что это из-за того, что она на самом деле просто трансформировалась.

На латинском языке говорили по всей Римской империи. Однако на сегодняшний день ни одна страна официально его не использует, по крайней мере, в его классической форме, пишет Live Science.

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Но действительно ли латынь исчезла, когда Римская империя перестала существовать? Когда-то Рим был одной из крупнейших империй в мире, но постепенно его влияние на собственные колонии начало уменьшаться, пока он полностью не потерял контроль.

Несмотря на это, латынь продолжала оставаться lingua franca во всей Европе спустя сотни лет. Ответ на вопрос о том, когда умерла латынь является сложным. В анналах истории нет даты, отмечающей конец латыни как разговорного языка, и некоторые утверждают, что это из-за того, что она на самом деле никогда и не умирала.

"Ватикан все еще проводит некоторые мессы на латыни, но практически никто в Италии не использует его на повседневной основе. Тем не менее, этот факт не означает, что латынь полностью исчезла. На самом деле на латыни не перестали говорить. Ее продолжали использовать в Италии, Испании и других странах, но, как и все живые языки, она со временем изменилась" — рассказал Тим Пулью, старший преподаватель лингвистики и классики в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире.

Важно отметить, что изменения в латыни были характерны для многих различных регионов старой Римской империи, и со временем эти различия увеличились, чтобы создать совершенно новые, но тесно связанные языки.

"Они постепенно складывались на протяжении веков, так что в конечном итоге латынь превратилась в множество языков, отличных как друг от друга, так и от классической латыни", — отметил Пулью.

Эти новые языки теперь называют романскими и включают французский, итальянский, португальский, румынский и испанский. Такая лингвистическая эволюция происходит с каждым языком. Возьмем, к примеру, английский.

"На английском языке говорят в Англии уже более тысячелетия, но со временем он изменился, что очевидно, если вы сравните современный английский с елизаветинским, который появился около 4 веков назад. В целом его все еще можно понять, но вот среднеанглийский, датируемый 14 веком, уже не такой разборчивый, как и английский "Беовульфа"", — добавил Пулью,

Однако никто не скажет, что английский язык мертвый — он просто постепенно изменился в течение длительного периода времени. Единственное различие между английским и латынью заключается в том, что старый английский развился в современный, в то время как классический латинский диверсифицировался и породил ряд различных языков. Вот почему люди склонны думать о латыни как о вымершем языке.

Однако язык и правда может вымереть. Иногда все его носители умирают, или же со временем их родной язык заменяется новым в результате исторических и культурных событий. Именно это и произошло с этрусским языком, на котором первоначально говорили в современной Тоскане в Италии.

После того, как римляне завоевали Этрурию, последующие поколения этрусков продолжали говорить на этрусском языке в течение сотен лет, но некоторые из них выучили латынь. Кроме того, многие дети росли билингвами — знали этрусский и латинский.

В конце концов, социальные преимущества латыни и идентичности этрусков как римлянин, перевесили преимущества этрусского языка, в результате чего на протяжении многих поколений все меньше и меньше детей изучали родной язык. В результате этрусский вымер.

Вымершие языки — это не просто древнее явление. То же самое происходит и с языками коренных народов во многих местах по всему современному миру.

Ближний Восток — это своего рода горячая точка для вымирающих языков. Такое происходит, когда в обществе существует стигматизация, связанная с тем, чтобы говорить на не своем основном язык. Так родной язык перестают преподавать в школах, и принимаются более жестокие меры в виде этнических чисток и насилия против меньшинств. По оценкам ЮНЕСКО, по крайней мере, половина из 7000 языков сегодняшнего мира исчезнут до конца этого столетия.