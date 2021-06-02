Жива чи мертва: учені розповіли, чи дійсно латинь повністю зникла

В анналах історії немає дати, що позначає кінець латині як розмовної мови, і деякі стверджують, що це через те, що вона насправді просто трансформувалася.

Латинською мовою говорили по всій Римській імперії. Однак, на сьогодні жодна країна офіційно її не використовує, принаймні в її класичній формі, пише Live Science.

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Але чи дійсно латинь зникла, коли Римська імперія перестала існувати? Колись Рим був однією з найбільших імперій у світі, але поступово його вплив на власні колонії почав зменшуватися, поки він повністю не втратив контроль.

Незважаючи на це, латинь продовжувала залишатися lingua franca у всій Європі через сотні років. Відповідь на питання про те, коли померла латинь, є складною. В анналах історії немає дати, що позначає кінець латині як розмовної мови, і деякі стверджують, що це через те, що вона насправді ніколи й не вмирала.

"Ватикан усе ще проводить деякі меси латинню, але практично ніхто в Італії не використовує її на щоденній основі. Проте, цей факт не означає, що латинь повністю зникла. Насправді латинню не перестали говорити. Її продовжували використовувати в Італії, Іспанії та інших країнах, але, як і всі живі мови, вона з часом змінилася" — розповів Тім Пулью, старший викладач лінгвістики і класики в Дартмутському коледжі в Нью-Гемпширі.

Важливо зазначити, що зміни в латині були характерні для багатьох різних регіонів старої Римської імперії, і з часом ці відмінності збільшилися, щоб створити абсолютно нові, але тісно пов'язані мови.

"Вони поступово складалися протягом багатьох століть, тому в кінцевому підсумку латинь перетворилася на безліч мов, відмінних як одне від одного, так і від класичної латині", — зазначив Пулью.

Ці нові мови тепер називають романськими і включають у себе французьку, італійську, португальську, румунську та іспанську. Така лінгвістична еволюція відбувається з кожною мовою. Візьмемо, наприклад, англійську.

"Англійською мовою розмовляють в Англії вже понад тисячоліття, але з часом вона змінилася, що очевидно, якщо ви порівняєте сучасну англійську з єлизаветинською, яка з'явилася близько 4 століть тому. У цілому її все ще можна зрозуміти, але ось середньоанглійська, що датується 14 століттям, уже не така розбірлива, як і англійська "Беовульфа"", — додав Пулью,

Однак, ніхто не скаже, що англійська мова мертва — вона просто поступово змінилася протягом тривалого періоду часу. Єдина відмінність між англійською і латиною полягає в тому, що стара англійська розвинулася в сучасну, у той час як класична латинська диверсифікувалася і породила ряд різних мов. Ось чому люди схильні думати про латинь як про вимерлу мову.

Однак, мова, і правда, може вимерти. Іноді всі її носії вмирають, або ж з часом їхня рідна мова замінюється новою в результаті історичних і культурних подій. Саме це і сталося з етруською мовою, якою спочатку говорили в сучасній Тоскані в Італії.

Після того, як римляни завоювали Етрурію, наступні покоління етрусків продовжували говорити етруською мовою протягом сотень років, але деякі з них вивчили латину. Крім того, багато дітей росли білінгвами — знали етруську і латинську.

Зрештою, соціальні переваги латині й ідентичності етрусків як римлян, переважили етруську мову, у результаті чого протягом багатьох поколінь усе менше і менше дітей вивчали рідну мову. У результаті етруська вимерла.

Вимерлі мови — це не просто стародавнє явище. Те ж саме відбувається і з мовами корінних народів у багатьох місцях по всьому сучасному світу.

Близький Схід — це свого роду гаряча точка для вимирання мов. Таке відбувається, коли в суспільстві існує стигматизація, пов'язана з тим, щоб говорити НЕ своєю основною мовою. Так, рідну мову перестають викладати в школах, і вживаються більш жорстокі заходи у вигляді етнічних чисток і насильства проти меншин. За оцінками ЮНЕСКО, принаймні половина з 7000 мов сьогоднішнього світу зникне до кінця цього століття.