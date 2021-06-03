Новая версия операционной системы Windows будет представлена 24 июня

В компании новинку называют одним из самых значительных обновлений за последние 10 лет.

Корпорация Microsoft направила журналистам приглашения на презентацию новой версии операционной системы Windows. Мероприятие будет проходить полностью в онлайне и начнется в 18:00 по киевскому времени 24 июня.

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За неделю до рассылки приглашений гендиректор Microsoft Сатья Наделла анонсировал "следующее поколение Windows". Новая версия, по его словам, станет одним из самых значительных обновлений за последние 10 лет. Глава Microsoft отметил, что эта система "разблокирует большие экономические возможности для разработчиков и создателей контента".

"Мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и будем приветствовать каждого создателя, который ищет… платформу для создания, распространения и монетизации приложений", – сказал Наделла.

Сначала новую Windows распространят среди участников тестирования, а широкой публике она станет доступной осенью 2021 года.

Последняя версия операционной системы Microsoft – Windows 10 – появилась в июле 2015 года. В январе 2018 года она стала самой популярной операционной системой компании, обойдя Windows 7.

В мае Microsoft подтвердила закрытие проекта облегченной версии Windows 10X с интерфейсом, адаптированным для работы с двухэкранными устройствами. Самые удачные наработки из нее планируют перенести в Windows 10.

Сейчас компания работает над значительным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с "радикальным визуальным омоложением", которое выйдет в октябре 2021 года. В нем ожидаются:

проводник с новыми системными иконками;

полноценная поддержка приложений Linux;

функция Xbox Auto HDR;

решение проблемы с перегруппировкой приложений при использовании нескольких мониторов;

отказ от иконок из "эпохи Windows 95";

улучшение передачи звука по Bluetooth.

Напомним, хакер нашел секрет в Windows, на который никто не обращал внимания более четверти века. Специалист под ником Albacore показал секрет, спрятанный разработчиками Windows 95. Так, если на этой ОС запустить почтовый клиент Internet Mail, а затем открыть раздел "О программе" и ввести определенный код, то на экране возникнет список разработчиков софта.

В марте 2020 года Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на 1 млрд устройств: компьютерах, приставках, планшетах, смартфонах и др.