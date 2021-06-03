Мечта интровертов: телефонный робот "Олег" сможет отвечать на звонки вместо вас (видео)

По словам разработчиков, программа сможет определять, кто именно звонит клиенту и с какой целью.

Российский "Тинькофф Банк" объявил о нововведениях в работе робота "Олега", которого клиенты смогут использовать в качестве своего "секретаря".

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Об этом пишет издание Bloomchain.

Как отметили в финансовом учреждении, робот "Олег" может самостоятельно отвечать на телефонные звонки и поддерживать осмысленный диалог со звонящим, что может заинтересовать людей-интровертов.

Более того, робот Олег, работающий в качестве личного "секретаря", по запросу клиента сможет "потроллить" мошенников, спамеров и роботов.

"Олег" умеет распознавать, с кем он говорит. В том числе, помощник в состоянии определять роботов на другом конце провода. Также "Олег" может распознавать подмену номера и подбирать подходящие сценарии под типичные запросы мошенников. Например, помощник способен понять, что злоумышленники под видом представителей финансовой организации пытаются получить от него номер банковской карты", — говорится в публикации.

Также робот "Олег" сможет записывать телефонные разговоры и передавать их в текстовом варианте. Клиенты банка смогут регулировать поведение своего "секретаря", и им будет доступна функция набора текста, который "Олег" озвучит собеседнику.

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В бета-версии "Олега" добавлена функция Call Back. Клиент сможет перезванивать через своего "секретаря" на пропущенные звонки, чтобы робот выяснил, с какой целью звонили пользователю. В будущей версии робот "Олег" будет показывать на экране смартфона, что звонит курьер — система на основе предыдущих транзакций пользователя будет угадывать доставку по заказам.

Разработчики научили "Олега" отвечать более чем на 100 разнообразных сценариев, а реплики голосового ассистента постоянно обновляются.

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