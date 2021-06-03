Мрія інтровертів. У Росії з'явився телефонний робот, який може відповідати на ваші дзвінки (відео)

За словами розробників, програма зможе визначати, хто саме телефонує клієнтові і з якою метою.

Російський "Тінькофф Банк" оголосив про створення робота "Олега", якого клієнти зможуть використовувати в ролі свого "секретаря".

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Про це пише видання Bloomchain.

Як зазначили у фінансовій установі, робот "Олег" може самостійно відповідати на телефонні дзвінки і підтримувати осмислений діалог, що може зацікавити людей-інтровертів.

Більше того, робот Олег, який працює в ролі особистого "секретаря", за запитом клієнта зможе "потролити" шахраїв, спамерів і роботів.

"Олег" вміє розпізнавати, з ким він говорить. У тому числі помічник може визначати роботів на іншому кінці дроту. Також "Олег" може розпізнавати підміну номера і підбирати відповідні сценарії під типові запити шахраїв. Наприклад, помічник здатний зрозуміти, що зловмисники під виглядом представників фінансової організації намагаються отримати від нього номер банківської карти", — йдеться в публікації.

Також робот "Олег" зможе записувати телефонні розмови та передавати їх у текстовому варіанті. Клієнти банку зможуть регулювати поведінку свого "секретаря", і їм буде доступна функція набору тексту, який "Олег" озвучить співрозмовнику.

[ + – ] Робот "Олег" спілкується зі спамерами

У бета-версії "Олега" додана функція Call Back. Клієнт зможе перетелефонувати через свого "секретаря" на пропущені дзвінки, щоб робот з'ясував, з якою метою телефонували користувачеві. У майбутній версії робот "Олег" буде показувати на екрані смартфона, що телефонує кур'єр — система на основі попередніх транзакцій користувача буде вгадувати доставку за замовленнями.

Розробники навчили "Олега" відповідати на понад 100 різноманітних сценаріїв, а репліки голосового асистента постійно оновлюються.

Раніше Фокус розповідав, що бойові роботи Milrem взяли участь у військових навчаннях в Естонії. За даними ЗМІ, роботів використовували в ролі кулеметників, розвідників і медсестер.

Також Фокус повідомляв, що Німеччина планує поставляти бойових роботів до Великобританії. Військові Сполученого Королівства наразі вивчають, чи підвищують наземні роботи ефективність взводу в рамках бойових операцій.