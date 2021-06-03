Самолеты будущего: дизайнеры предлагают летать в два этажа и сворачиваться калачиком

Концепты новых салонов самолетов эконом-класса получили награды на Crystal Cabin Awards

В США раздали награды премии Crystal Cabin Awards, которая известная тем, что освещает последние инновации в области интерьера самолетов. Из-за пандемии номинаций осталось только две: "Выбор судей" и "Чистые и удобные полеты". В первой номинации победил проект, который предлагает в эконом-классе летать в два этажа. Об этом пишет CNN.

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Проект носит название Chaise Longue Economy. Дизайнеры давно придумывают, как уместить большее количество пассажиров в салон, сохранив при этом хотя бы минимальный комфорт.

В последнее время активно муссировалась тема стоячих кресел, однако, хоть концепты и представляли на выставках, но пока в эксплуатацию их не ввели. Критики отмечали, что такие сидения небезопасны, и пассажиры получат травмы ног, если самолет попадет в зону турбулентности, или же на взлетной полосе случится ЧП.

Теперь дизайнеры предлагают располагать кресла на разных уровнях. Автором проекта стал 21-летний студент Алехандро Нуньес Висенте, из Делфтского университета в Нидерландах. Нуньес много путешествует и устал от того, что ему постоянно не хватает места для ног. Поэтому он хочет убрать багажные полки из салонов самолетов и расположить сидения на разных уровнях. Ручную кладь пассажиры смогут спрятать под сидениями. Нуньес уверен, что его проект может быть реализован в Boeing 747, Airbus A330 или любом другом среднем или большом самолете.

[ + – ] Проект двухэтажных сидений для эконом-класса

Конструкция сиденья также предлагает больший угол наклона, регулируемую спинку и раскладывающуюся опору для шеи, чтобы обеспечить дополнительный комфорт.

Также судьи оценили еще один концепт, под названием "Облачная капсула" (Cloud Capsule) от Toyota Boshoku, в которой пространство над креслами эконом-класса рассматривается как дополнительное пространство, где пассажиры смогут прилечь, как только самолет достигнет крейсерской высоты.

[ + – ] Проект "Облачной капсулы" Фото: Crystal Cabin Awards

Согласно заявлению японской компании, дизайн должен сделать путешествие эконом-классом "более безопасным, приятным и комфортным, создавая при этом больше возможностей для получения прибыли для авиакомпаниями.

Идея состоит в том, что пассажиры могут купить билет на обычное место эконом-класса, но также приобрести и доступ к "Облачной капсуле", которую в Toyota Boshoku называют "многоцелевой комнатой".

В ней пассажир сможет уединиться, уютно свернувшись калачиком и настроив нужную температуру.

Представитель Crystal Cabin Awards Лукас Кестнер рассказал, что хоть дизайнеры каждый год и создают инновационные концепты для эконом-класса, но вероятность их реализации в реальности пока еще ничтожно мала.