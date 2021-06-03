Літаки майбутнього: дизайнери пропонують літати двома поверхами і згортатися калачиком

Концепти нових салонів літаків економ-класу отримали нагороди на Crystal Cabin Awards

У США роздали нагороди премії Crystal Cabin Awards, яка відома тим, що висвітлює останні інновації в галузі інтерʼєру літаків. Через пандемію номінацій залишилося тільки дві: "Вибір суддів" та "Чисті і зручні польоти". У першій номінації переміг проект, який пропонує в економ-класі літати двома поверхами. Про це пише CNN.

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Проект має назву Chaise Longue Economy. Дизайнери давно придумують, як вмістити більшу кількість пасажирів у салон, зберігши при цьому хоча б мінімальний комфорт.

Останнім часом активно обговорювалася тема стоячих крісел, проте, хоч концепти і представляли на виставках, але поки в експлуатацію їх не ввели. Критики зазначали, що такі сидіння небезпечні, і пасажири отримають травми ніг, якщо літак потрапить у зону турбулентності, або ж на злітній смузі трапиться НП.

Тепер дизайнери пропонують розташовувати крісла на різних рівнях. Автором проекту став 21-річний студент Алехандро Нуньєс Вісенте, з Делфтського університету в Нідерландах. Нуньєс багато подорожує і втомився від того, що йому постійно не вистачає місця для ніг. Тому він хоче прибрати багажні полиці із салонів літаків і розташувати сидіння на різних рівнях. Ручну поклажу пасажири зможуть заховати під сидіннями. Нуньєс впевнений, що його проект може бути реалізований у Boeing 747, Airbus A330 або будь-якому іншому середньому або великому літаку.

[ + – ] Проект двоповерхових сидінь для економ-класу

Конструкція сидіння також пропонує більший кут нахилу, регульовану спинку й опору для шиї, що розкладається, щоб забезпечити додатковий комфорт.

Також судді оцінили ще один концепт, під назвою "Хмарна капсула" (Cloud Capsule) від Toyota Boshoku, у якій простір над кріслами економ-класу розглядається як додатковий, де пасажири зможуть прилягти, як тільки літак досягне крейсерської висоти.

[ + – ] Проект "Хмарної капсули" Фото: Crystal Cabin Awards

Згідно із заявою японської компанії, дизайн повинен зробити подорож економ-класом "безпечнішою, приємною і комфортною, створюючи при цьому більше можливостей для отримання прибутку авіакомпаніями.

Ідея полягає в тому, що пасажири можуть купити квиток на звичайне місце економ-класу, але також придбати і доступ до "Хмарної капсули", яку в Toyota Boshoku називають "багатоцільовою кімнатою".

У ній пасажир зможе усамітнитися, затишно згорнувшись калачиком і налаштувавши потрібну температуру.

Представник Crystal Cabin Awards Лукас Кестнер розповів, що хоч дизайнери щороку і створюють інноваційні концепти для економ-класу, але ймовірність їх реалізації в реальності поки що низька.