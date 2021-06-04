Больше общего, чем мы думаем. С помощью червей ученые хотят улучшить здоровье астронавтов

Эксперты отправили сотни червей на МКС, чтобы понять, почему космонавты испытывают потерю мышечной массы и способы ее предотвращения.

Вид червя нематоды, известный как Caenorhabditis elegans, отправили на МКС 3 июня, в рамках нового проекта с участием британских экспертов, пишет Science Focus.

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Ученые надеются, что это исследование также поможет пролить свет на разработку новых методов лечения мышечной дистрофии — группы наследственных генетических заболеваний, которые постепенно приводят к ослаблению мышц.

Миссия следует из предыдущих исследований, проведенных той же командой в 2018 году, которые изучали, как молекулярные изменения в пространстве влияют на мышцы и метаболизм.

Фото: NASA

На этот раз новый эксперимент будет направлен на выявление точных молекул, которые вызывают эти проблемы, а также на тестирование новых методов лечения для предотвращения потери мышечной массы в условиях невесомости.

"Исследования, которые проводят ученые в космосе расширяют границы знаний и приносят реальную пользу всем остальным на Земле. Это невероятно, что отправка червей в космос может улучшить наше здоровье и помочь жить дольше, и я очень рад, что британские специалисты возглавляют эти усилия", — сказала министр науки Великобритании Аманда Соллоуэй.

Фото: UNIVERSITY OF EXETER

Известно, что черви размером около 1 мм имеют много общих биологических характеристик с людьми. На них также влияют биологические изменения, вызванные пребыванием в космосе, в том числе изменения мышечной массы и способности использовать энергию.

"С самого начала космической эры существовали опасения, что космические путешествия могут нанести вред астронавтам. Мы очень рады, что эта новая миссия позволит нам развить работу, которую мы уже проделали, чтобы не только дополнительно изучить причины потери мышечной массы при космических полетах, но и понять как ее предотвратить", — заключила доктор Бетан Филлипс из Ноттингемского университета.

Также важно отметить, что результаты исследования будет иметь последствия не только для астронавтов, но и для обычных людей на Земле.