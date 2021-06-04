Більше спільного, ніж ми думаємо. За допомогою черв'яків вчені хочуть поліпшити здоров'я астронавтів

Експерти відправили сотні черв'яків на МКС, щоб зрозуміти, чому космонавти відчувають втрату м'язової маси і способи її запобігання.

Вид хробака нематоди, відомий як Caenorhabditis elegans, відправили на МКС 3 червня, в рамках нового проекту за участю британських експертів, пише Science Focus.

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Вчені сподіваються, що це дослідження також допоможе пролити світло на розробку нових методів лікування м'язової дистрофії — групи спадкових генетичних захворювань, які поступово призводять до ослаблення м'язів.

Місія випливає з попередніх досліджень, проведених тією ж командою в 2018 році, які вивчали, як молекулярні зміни в просторі впливають на м'язи і метаболізм.

Фото: NASA

Цього разу новий експеримент буде спрямований на виявлення точних молекул, які викликають ці проблеми, а також на тестування нових методів лікування для запобігання втрати м'язової маси в умовах невагомості.

"Дослідження, які проводять вчені в космосі розширюють межі знань і приносять реальну користь всім іншим на Землі. Це неймовірно, що відправлення черв'яків у космос може поліпшити наше здоров'я і допомогти жити довше, і я дуже рада, що британські фахівці очолюють ці зусилля", — сказала міністриня науки Великобританії Аманда Солловей.

Фото: UNIVERSITY OF EXETER

Відомо, що черв'яки розміром приблизно 1 мм мають багато спільних біологічних характеристик із людьми. На них також впливають біологічні зміни, викликані перебуванням у космосі, зокрема зміни м'язової маси і здатності використовувати енергію.

"Із самого початку космічної ери існували побоювання, що космічні подорожі можуть завдати шкоди астронавтам. Ми дуже раді, що ця нова місія дозволить нам розвинути роботу, яку ми вже виконали, щоб не тільки додатково вивчити причини втрати м'язової маси під час космічних польотів, а й зрозуміти як їй запобігти", — підсумувала докторка Бетан Філліпс із Ноттінгемського університету.

Також важливо зазначити, що результати дослідження матимуть наслідки не тільки для астронавтів, а й для звичайних людей на Землі.