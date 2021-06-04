Люди заселили Америку на 20 000 лет раньше, чем предполагалось, - ученые

Ученые нашли доказательства присутствия человека в этом регионе еще 33 000 лет назад.

Археологи из США и Мексики провели исследование в пещере Кокскатлан ​​в мексиканской долине Теуакан, используя передовые методы датирования, чтобы определить возраст костей животных, захороненных здесь, сообщает Science Alert

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Полученные результаты намекали на присутствие человека в этом районе еще 33000 лет назад — за тысячи лет до того, как ледяные щиты достигли своего пика, и примерно на 20 000 лет раньше, чем предполагают современные данные.

Требуются дополнительные исследования, но результаты полученные археологом из Университета штата Айова Эндрю Сомервиллом, не могли не вызвать споров по поводу сроков миграции людей в сердце Америки.

"Мы были удивлены, обнаружив старые временные рамки во время исследования дна пещеры, и это означает, что нам нужно более внимательно изучить артефакты, обнаруженные там", — говорит Сомервилл.

В пещере Кокскатлан ​​много отложений разного времени, а засушливые условия обеспечили возможность археологам заглянуть в историю жизни континента на тысячи лет назад.

Поскольку нижние слои отложений пещеры еще не были полностью изучены, Сомервилл и его команда решили провести работу по уточнению хронологии пещеры Кокскатлан.

Проведя радиоуглеродное датирование 14 костей зайца, кролика и оленя, ранее выкопанных на этом месте, исследователи составили каталог дат, описывающих, когда эти животные жили.

Было обнаружено, что несколько костей кролика и бедренная кость зайца датируются примерно 33 000 лет назад.

"Если отодвинуть прибытие людей в Северную Америку на более чем 30 000 лет назад, это будет означать, что люди уже были в Северной Америке до периода последнего ледникового максимума", — говорит Сомервилл.

"Большая часть Северной Америки была бы негостеприимна для человеческого населения. Ледники полностью заблокировали бы любой проход по суше, идущий с Аляски и Канады, а это означает, что людям, вероятно, пришлось бы прибыть в Америку на лодках вдоль тихоокеанского побережья".

Эти кроличьи и заячьи кости оставляют много поводов для споров. Например, все еще остается большой вопрос, были ли люди вообще ответственны за размещение останков в пещере, говорят ученые.

Поиск следов разделки туш животных и их приготовления — это следующий этап исследований, которыми планирует заняться Сомервилл.