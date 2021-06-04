Люди заселили Америку на 20 000 років раніше, ніж передбачалося, — вчені

Вчені знайшли докази присутності людини в цьому регіоні ще 33 000 років тому.

Археологи зі США та Мексики провели дослідження в печері Кокскатлан у мексиканській долині Теуакан, використовуючи передові методи датування, щоб визначити вік кісток тварин, похованих тут, повідомляє Science Alert.

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Отримані результати натякали на присутність людини в цьому районі ще 33 000 років тому — за тисячі років до того, як крижані щити досягли свого піку, і приблизно на 20 000 років раніше, ніж припускають сучасні дані.

Потрібні додаткові дослідження, але результати отримані археологом з Університету штату Айова Ендрю Сомервіллом, не могли не викликати суперечок із приводу термінів міграції людей в серці Америки.

"Ми були здивовані, зафіксувавши старі тимчасові рамки під час дослідження дна печери, і це означає, що нам потрібно більш уважно вивчити артефакти, виявлені там", — говорить Сомервілль.

У печері Кокскатлан ​​багато відкладень різного часу, а посушливі умови забезпечили можливість археологам зазирнути в історію життя континенту на тисячі років назад.

Оскільки нижні шари відкладень печери ще не були повністю вивчені, Сомервілл і його команда вирішили провести роботу з уточнення хронології печери Кокскатлан.

Провівши радіовуглецеве датування 14 кісток зайця, кролика й оленя, раніше викопаних на цьому місці, дослідники склали каталог дат, що описують, коли ці тварини жили.

Було зʼясовано, що кілька кісток кролика та стегнова кістка зайця датуються приблизно 33 000 років тому.

"Якщо відсунути прибуття людей в Північну Америку на більш ніж 30 000 років тому, це означатиме, що люди вже були в Північній Америці до періоду останнього льодовикового максимуму", — говорить Сомервілль.

"Велика частина Північної Америки була б негостинна для людського населення. Льодовики повністю заблокували б будь-який прохід по суші, що йде з Аляски і Канади, а це означає, що людям, ймовірно, довелося б прибути в Америку на човнах уздовж тихоокеанського узбережжя".

Ці кролячі та заячі кістки залишають багато приводів для суперечок. Наприклад, все ще залишається велике питання, чи були люди взагалі відповідальні за розміщення решток у печері, кажуть вчені.

Пошук слідів оброблення туш тварин і їх приготування — це наступний етап досліджень, якими планує зайнятися Сомервілл.