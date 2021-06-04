United Airlines оформила предзаказ на 15 сверхзвуковых самолетов (видео)

Авиакомпания планирует организовать сверхзвуковые путешествия в 2029 году.

Компания Boom Supersonic получила от United Airlines предзаказ на изготовление целого сверхзвукового флота. Разработчик обязался изготовить 15 самолетов.

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Об этом Boom Supersonic сообщает на своем официальном сайте.

Флагманская модель, получившая название Overture, является самым быстрым в мире самолетом для пассажирских перевозок. Он вмещает до 88 пассажиров и способный развивать скорость 1,7 Маха (2100 км/ч). Это значит, что из Лос-Анджелеса в Сидней можно долететь за 8 часов 30 минут или из Токио добраться до Сиэтла за 4 часа 30 минут.

Компания построила концепт Overture, который в три раза меньше оригинального планируемого лайнера. Разработчики планируют проводить тестовые полеты в следующем году. Самолет Overture в нужном размере будет выпущен не раньше 2025 года.

Согласно официальному заявлению Boom Supersonic, перевозчик United Airlines купит 15 авиалайнеров Overture, а затем — еще 35, если они будут соответствовать ряду требований безопасности, эксплуатации.

[ + – ] Сверхзвуковой самолет Overture

Полеты, превышающие скорость 1 Маха, были запрещены в США с 1973 года из-за шумового загрязнения, создаваемого звуковыми ударами. Но сегодня Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время рассматривает новые правила, которые могут упростить процесс получения лицензии для самолетов такого типа. Они могут быть предоставлены в индивидуальном порядке после анализа затрат и выгод. Однако проблема углеродного следа, оставляемого такими аппаратами, не решена. И с этим еще предстоит разбираться и разработчикам, и перевозчикам, и регуляторам.

[ + – ] Рендер: салон самолета Overture

Дело в том, что при развитии сверхзвуковой скорости, самолет сжигает гораздо больше топлива, чем при дозвуковой. Компания Boom Supersonic называет Overture самым экологичным сверхзвуковым самолетом в мире и, чего бы это ни стоило, заявляет, что с первого дня он будет работать как самолет с нулевым выбросом углерода, на 100-процентном экологически безопасном авиационном топливе.

United Airlines, со своей стороны, уже сообщила, что сверхзвуковые самолеты начнут перевозить пассажиров в 2029 году.

Ранее мы писали о том, что гибридное аэротакси VoltAero Cassio хотят запустить в 2023 году. Разработчики рассчитывают через несколько лет осуществлять дальние перелеты по ценам около 70% от нынешних обычных самолетов.