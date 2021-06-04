United Airlines оформила предзаказ на 15 сверхзвуковых самолетов (видео)
Авиакомпания планирует организовать сверхзвуковые путешествия в 2029 году.
Компания Boom Supersonic получила от United Airlines предзаказ на изготовление целого сверхзвукового флота. Разработчик обязался изготовить 15 самолетов.
Об этом Boom Supersonic сообщает на своем официальном сайте.
Флагманская модель, получившая название Overture, является самым быстрым в мире самолетом для пассажирских перевозок. Он вмещает до 88 пассажиров и способный развивать скорость 1,7 Маха (2100 км/ч). Это значит, что из Лос-Анджелеса в Сидней можно долететь за 8 часов 30 минут или из Токио добраться до Сиэтла за 4 часа 30 минут.
Компания построила концепт Overture, который в три раза меньше оригинального планируемого лайнера. Разработчики планируют проводить тестовые полеты в следующем году. Самолет Overture в нужном размере будет выпущен не раньше 2025 года.
Согласно официальному заявлению Boom Supersonic, перевозчик United Airlines купит 15 авиалайнеров Overture, а затем — еще 35, если они будут соответствовать ряду требований безопасности, эксплуатации.
Полеты, превышающие скорость 1 Маха, были запрещены в США с 1973 года из-за шумового загрязнения, создаваемого звуковыми ударами. Но сегодня Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время рассматривает новые правила, которые могут упростить процесс получения лицензии для самолетов такого типа. Они могут быть предоставлены в индивидуальном порядке после анализа затрат и выгод. Однако проблема углеродного следа, оставляемого такими аппаратами, не решена. И с этим еще предстоит разбираться и разработчикам, и перевозчикам, и регуляторам.
Дело в том, что при развитии сверхзвуковой скорости, самолет сжигает гораздо больше топлива, чем при дозвуковой. Компания Boom Supersonic называет Overture самым экологичным сверхзвуковым самолетом в мире и, чего бы это ни стоило, заявляет, что с первого дня он будет работать как самолет с нулевым выбросом углерода, на 100-процентном экологически безопасном авиационном топливе.
United Airlines, со своей стороны, уже сообщила, что сверхзвуковые самолеты начнут перевозить пассажиров в 2029 году.
Ранее мы писали о том, что гибридное аэротакси VoltAero Cassio хотят запустить в 2023 году. Разработчики рассчитывают через несколько лет осуществлять дальние перелеты по ценам около 70% от нынешних обычных самолетов.